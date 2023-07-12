Boğaz'da kaçak bina inadı!

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy semti, 3 bin metrekarelik alanda hızla yükselen bir inşaat skandalına sahne oldu. Boğaz ve çevresine inşaat yapılmasına izin verilmezken, burada yürütülen bir inşaatın resmi belgelerinin dahi olmadığı ortaya çıktı. Avukat Ufuk Sancarlı, söz konusu inşaatın İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından 2019 yılında mühürlenip yıkıldığını, ancak 2023 yılında inşaata yeniden başlandığını söyledi.

Ufuk Sancarlı

YOĞUN ŞİKAYET VAR

Yapı ruhsatı olmayan inşaata ilişkin 3 aydır yoğun şikayetin olduğunu belirten Avukat Sancarlı, “Hem savcılığa hem de imar müdürlüğüne yasal şikayetler yapıldı. Boğaziçi İmar Kanunu’na göre yıkım kararının 1 hafta içinde alınması gerekmektedir” diye konuştu.

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, geçtiğimiz haziran ayında bir kez daha mühürlenen inşaattaki faaliyetler, mühre rağmen devam ediyor.

KURUMLARDAN İZİN ALMADILAR

Çengelköy semtinde bir evin içinde tadilat yapılmasına dahi izin verilmezken, bu inşaatın mühürlü olmasına rağmen nasıl hızla yükseldiği kafalarda soru işaretleri bırakıyor. Öte yandan yasa gereği Boğaz ve çevresine inşaat yapılması da yasak. İnşaatın yüklenici firmasının Üsküdar Belediyesi veya bir başka yetkili kurumdan inşaatın devamına ilişkin izin almadığı öne sürüldü. Çalışmanın yapıldığı inşaatta, inşaatı üstlenen firmaya ait bilgilerin yer aldığı tabelanın da yer almaması dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yaklaşık 3 bin metrekare alanda inşaat yapılmasına göz yumuyor olması eleştirileri de beraberinde getirdi.











