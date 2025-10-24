Yeni Şafak
Bolu’da dedesinin evindeki eşyaları çalıp satan torun tutuklandı

Bolu’da dedesinin evindeki eşyaları çalıp satan torun tutuklandı

17:3524/10/2025, Cuma
IHA
Şüpheli torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da dedesinin evindeki eşyaları önce çalan ardından da satan 23 yaşındaki torun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da yaz dönemini köyünde geçiren M.P., Aşağısoku Mahallesi’ndeki evine döndüğünde eşyalarının yerinde olmadığını fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, hırsızlığı M.P.’nin torunu K.O.’nun (23) gerçekleştirdiği ortaya çıktı.


K.O.’nun evde bulunan kombi, kapılar, çatallar, kaşıklar gibi en küçük eşyaları dahi alıp sattığı belirlendi. Gözaltına alınan torun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.






