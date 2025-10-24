Bolu’da dedesinin evindeki eşyaları çalıp satan torun tutuklandı

Bolu’da yaz dönemini köyünde geçiren M.P., Aşağısoku Mahallesi’ndeki evine döndüğünde eşyalarının yerinde olmadığını fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, hırsızlığı M.P.’nin torunu K.O.’nun (23) gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

K.O.’nun evde bulunan kombi, kapılar, çatallar, kaşıklar gibi en küçük eşyaları dahi alıp sattığı belirlendi. Gözaltına alınan torun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.