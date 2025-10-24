Yeni Şafak
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 74 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 74 zanlı yakalandı

10:2524/10/2025, Cuma
AA
İstanbul merkezli operasyonda "change" yapılan 50 araç ele geçirildi, 74 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli operasyonda "change" yapılan 50 araç ele geçirildi, 74 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda "change" yapılan 50 araç ele geçirildi, 74 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ve piyasa değeri yaklaşık 300 milyon lira olan 50 araç da Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda "change" yapılan 50 araç ele geçirildi, 74 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "suç delillerini yok etme" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


Bazı şüphelilerin, kaza, yangın, deprem gibi nedenlerden ağır hasar kaydı bulunan araçların şasi ve motor numaralarını "change" yöntemiyle yurt dışından getirdikleri ve piyasadan temin ettikleri hacizli ve pert araçların üzerine uyguladıkları, bu araçları da satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.


Bu kapsamda İstanbul merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak, Mersin ve Van'da 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda 74 zanlı gözaltına alındı.


Operasyonlarda, 50 araç ile ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 1249 fişek ele geçirildi.


Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 74 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Ele geçirilen ve piyasa değeri yaklaşık 300 milyon lira olan 50 araç da Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.



#İstanbul
#operasyon
#change
