Körfez zirvesinden 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüş

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ülkeyi kapsayan körfez turundan 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüldüğü belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-23 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirdikleri ve Kuveyt, Katar ile Umman'ı içeren tarihi Körfez ülkeleri ziyaretine, Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesini ve iş birliklerinin daha ileri seviyelere çıkarılmasını önceliklendiren bir perspektifle iştirak etti.





Kuveyt, Katar ve Umman ile önümüzdeki dönemde ticaret ve yatırım ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktasını teşkil edecek gelişmelerin başında ülkemiz menfaatleri doğrultusunda yürütülen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin tamamlanması ve STA'nın hayata geçirilmesi gelmektedir. Kuveyt, Katar ve Umman'ın da üyesi olduğu Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile ülkemiz arasında mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, yatırımlar, dijital ticaret ve yatırımları da içerecek kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) tesis edilmesi, tüm KİK ülkeleri ile ticaretimize yeni bir ivme kazandıracaktır. KİK ülkeleri ile 2024 yılında ihracatımız 14,7 milyar dolar, KİK ülkelerinden ithalatımız 13 milyar dolar gerçekleşmiş, ticaret hacmimiz 27,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2024 yılında ülkemizin KİK ülkeleri ile ticaret hacminin yüzde 16'sı Kuveyt (713 milyon dolar), Katar (1,1 milyar dolar) ve Umman (1,3 milyar dolar) ile gerçekleşmiştir" denildi.





‘İRADE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR’





Ziyaretin Katar bölümünde Bakan Bolat ile Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Şeyh Faisal Al Thani tarafından Ortak Bakanlar Mutabakatı'nın imzalandığı anımsatılarak, "Mutabakat ile Türkiye-KİK STA müzakerelerine ilişkin irade güçlü bir şekilde kayıt altına alınmıştır. Ziyaret kapsamında Sayın Bakanımızın Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Mohammed Moosa Al Yousef ile gerçekleştirdiği görüşmede de Türkiye-KİK STA müzakerelerinin hızlandırılması hususunda mutabık kalınmıştır.





Kuveyt, Katar ve Umman'ın orta vadeli kalkınma programları başta altyapı ve üstyapı projeleri ile üretim olmak üzere ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak bir temel ve kapsamlı fırsatlar sunmaktadır. Kuveyt 2035 Vizyonu, Katar 2030 Ulusal Vizyonu ve Umman 2040 Vizyonu'nun müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımız için Körfez Bölgesinde sunduğu fırsatları değerlendirmek için müteahhitlik alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Kuveyt, Katar ve Umman'da bugüne kadar toplam 37,5 milyar dolar değerinde 315 proje üstlenen müteahhitlerimiz, ülkelerin kalkınma vizyonları kapsamındaki katma değerli projelerde rol almaya devam edecektir. Bugüne kadar KİK ülkelerinde müteahhitlik firmalarımızın üstlendiği projelerde Kuveyt, Katar ve Umman'ın payı yüzde 24 olmuştur" ifadelerine yer verildi.





‘İŞ DÜNYALARIMIZI DAHA SIK BİR ARAYA GETİRECEĞİZ’





Türkiye, Kuveyt, Katar ve Umman iş dünyalarının önümüzdeki önemde daha sık bir araya geleceği vurgulanan açıklamada, "Haftalık karşılıklı 290 uçuş frekansı ile mesafeleri sorun olmaktan çıkardığımız Kuveyt, Katar ve Umman ile önümüzdeki dönemde iş dünyalarımızı daha sık bir araya getireceğiz. Ticaret odalarımızın, ihracatçı birliklerimizin, iş konseylerimizin ve sektörel kuruluşlarımızın etkinliğini daha da arttırarak bölgesel ve küresel gelişmelerin ortaya çıkardığı fırsatların değerlendirilmesi için mevcut mekanizmalarımızı daha da geliştireceğiz.





Körfez ekonomilerini Avrupa'ya bağlayacak kara yolu ve demir yolu projesi olarak öne çıkan Kalkınma Yolu Projesi ve Suriye'nin yeniden inşası sürecinde ülkemiz ile Kuveyt, Katar ve Umman iş dünyalarının kuracağı etkin iş birliği ve karşılıklı avantajların kullanımı anılan ülkelerle üçüncü ülkelerde iş birliği yapılabilecek alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ziyaretin Katar bölümünde, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Şeyh Faisal bin Thani bin Faisal al Thani arasında gerçekleşen görüşmede Türkiye-Katar Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2'nci Dönem Toplantısı'nın Doha'da gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varılmıştır" ifadeleri kaydedildi.





Açıklamanın devamında şöyle denildi:





"Ziyaret kapsamında Sayın Bakanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Mohammed Moosa Al Yousef ile gerçekleştirdiği görüşmede uzman değişimleri suretiyle öncelik verilen alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sanayi bölgelerinin kurulması ve işletilmesi alanında iş birliğinin güçlendirilmesi, potansiyel taşıyan ticaret ve yatırım alanlarının belirlenmesi konuları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca, 'Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesi Alanında İşbirliği Protokolü' Sayın Bakanımız ile Sayın Al Yousef tarafından devlet başkanları huzurunda imzalanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak temel önceliğimiz devlet başkanlarımız arasındaki yakın ilişkilerden güç alan ekonomik ve ticari ilişkilerimizi bir sonraki seviyeye taşımak ve Kuveyt, Katar ve Umman ile ülkemizin ticaret hacmini 5'er milyar dolara çıkarmak, ülkelerimizin sahip olduğu ekonomik refahı tüm bölgemize yansıtacak iş birlikleri tesis etmektir."



