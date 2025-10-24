Devlet destekli borç kapatma kredisine ilişkin sosyal medya ve diğer platformlarda birçok paylaşım yapılıyor. Özellikle kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank’ın borçları yapılandırmaya ilişkin devlet destekli kredi verdiği iddia ediliyor. Peki, devlet destekli "Borç Kapatma Kredisi" veriliyor mu? Kimler başvurabilir? İşte devlet destekli borç kapatma kredisi başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 60 ay vade ve düşük faiz oranlarıyla Ziraat Bankası’nın borç kapatma kredisi verdiği iddia edildi. Ziraat Bankası genel ihtiyaçlar için vatandaşlara tüketici kredisi, eğitim kredisi, bireysel finansman kredisi imkanı sunuyor. Ayrıca araç alacaklara yönelik taşıt kredisi konut veya gayrimenkul alacaklara özel kredi paketleri bulunuyor. Peki Devlet destekli borç kapatma kredisi veriliyor mu?
DEVLET DESTEKLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİ VERİLİYOR MU?
Bazı sosyal medya hesapları tarafından dolaşıma sokulan paylaşımlarda 200 bin lira ve üzeri borcu olanlara devlet destekli kredi verileceğine ilişkin kararın TBMM Genel Kurulu’nda alındığı iddia edildi. Meclis’te resmi olarak böyle bir karar alınmadı.
Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın güncel olarak devlet destekli kredi kampanyası bulunmuyor. Kamu bankalarının resmi internet sitesinde yer alan kredi paketlerinde göz atarak güncel kampanyaları görüntüleyebilirsiniz. Bankalar genel ihtiyaçlar, taşıt, konut ve gayrimenkul alımları için kredi desteği sağlıyor.
BORÇ YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ 10 EKİM’DE SONA ERDİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, borcunu yapılandırmak isteyenler için 10 Ekim’e kadar süre verdi. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin 48 ay vadeyle Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3.11 oranındaki faiz oranıyla yapılandırılabiliyor.
Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.
DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE DİKKAT
Dolandırıcılık yöntemi olarak ortaya çıkan “Devlet Destekli Borç Kapatma Kredisi” adı altında açılan web sitelerine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı.
Sanal dolandırıcılık yapabilmek amacıyla açılan bu siteler, kullanıcıların banka hesap bilgileri, şifre gibi önemli kişisel bilgilere erişim sağlıyor. Bazı bankaların ana sayfalarını kopyalayan sahte siteler, alan adı (URL) ile kolayca tespit edilebilir.