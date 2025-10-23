Yeni Şafak
Bursa’da 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çatıda yakalandı

19:2623/10/2025, Perşembe
IHA
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan hakkında 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı çatı katında yakalandı. Şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Bursa’da çeşitli hırsızlık suçlarından aranan ve 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari saklandığı çatı katında yakalandı.


Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli
"hırsızlık"
suçlarından aranan ve hakkında toplam 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yeri tespit edildi. Osmangazi İlçesi Yeniceabat Mahallesinde bulunan bir ikametin çatı katında saklandığı belirlenen şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.



