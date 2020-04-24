Bombacı bombacıyı deşifre etti: Yakalandı inkar etti

8 Ağustos 2019’da üzerinde patlayıcıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Alioui, ifadesinde ‘Mecid el-Hacali’ isimli bir kişiden bahsederek, 2017 Ağustos ayında bu kişinin ‘Cabir el-Hacali’ isimli örgüt üyesiyle ‘Seir’ isimli örgüt üyesinin Suriye’de hazırladığı 54 bombadan bir miktarını alıp çantasına koyduğunu anlattı. Hacali’nin Suriye’ye hangi kapıdan giriş yaptığını bilmediğini aktaran Alioui, “Almış olduğu bombayı 2017 Kurban Bayramı bitiminden (Ağustos- Eylül) sonra kaçak yollardan Türkiye’ye sokup İstanbul’daki Hasan Ebu Ammar’a teslim edecek. Cabir el-Hacali kendisinin öz amcasının oğludur. Mecid el-Hacali PKK/YPG içerisinde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösteren ‘Seir’ kod adlı kişiyle irtibatlıdır” dedi.

YAKALANDI İNKAR ETTİ

İfade üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak Mecid el-Hacali’yi geçtiğimiz ekim ayında yakalattı. Sorgusunda Hacali, kaçak yollarla Türkiye’ye girdikten sonra parmak izi ve yabancı kimlik kartı ile başvurarak oturum izni aldığını, 2017 yılı Kurban Bayramı’ndan Cilvegözü’nden Suriye’ye geçtiğini belirterek, hakkında ifade veren Hasan el-Alioui adlı kişinin beyanlarının asılsız olduğunu iddia etti. Hiçbir örgütle bağlantısı olmadığını ileri süren Hacali hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Şanlurfa’da yakalanan Hasan el-Alioui’nin ‘54 bombadan bir miktarını aldığını’ söylediği tarihlerde Hacali’nin Suriye’ye giriş-çıkış yaptığına, sözkonusu tarihlerin uyumlu olduğuna vurgu yapıldı.