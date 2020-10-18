Boşanan eşlere uzman desteği

Adalet Bakanlığı tarafından, özellikle şiddet olaylarının yaşandığı, hatta ölümle sonuçlanan boşanma süreçleri analiz edildi. Buna göre, aralarında sorun olan eşlerin büyük çoğunluğunun bu problemlerin aşılabilmesi için herhangi bir uzmandan destek almadıkları ve boşanma sürecinde ayrılığı kabul etmeme eğiliminin ve yaşanan diğer anlaşmazlıkların taraflarda zaman zaman şiddet eğilimi doğurduğu tespit edildi.

EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Yine boşanma sürecinden taraflardan daha çok çocukların etkilendiği, sürecin çocukların psikolojisini ve gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği belirlendi. Yapılan bu analizler sonucunda, aile içi iletişim problemlerinin uzman desteği ile giderilebilmesi, boşanma sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve taraflar arasındaki iletişim problemlerinin giderilerek özellikle çocukların bu süreçte ikincil örselenmelerinin önüne geçilebilmesi için Adalet Bakanlığı "aile danışmanlığı" uygulamasını hayata geçirdi.

MAHKEME ÖNERECEK

Boşanma davası açıldıktan sonra Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri uzmanlarınca taraflarla ve çocuklarla görüşmeler gerçekleştiriliyor ve daha çok velayete ilişkin bir rapor hazırlanıyordu. Yeni uygulamayla birlikte, bu görüşmeler sırasında aile içi iletişim sorunları yanında özellikle çocukların bu süreçten olumsuz etkilendikleri veya velayet/kişisel ilişki konusunda anlaşmazlıkların bulunduğu anlaşılır ise uzmanlar tarafından aile danışmanlığı/boşanma danışmanlığı önerilecek.