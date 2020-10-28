Boşanmak isteyen eşini öldürdü: Teslim olma nedeni belli oldu Çankırı'da eşi Gülay Açıkgöz'ü çilingir yardımıyla kapısını açtırıp tabancayla öldüren Mesut açıkgöz Adana'da polise teslim oldu. İfadesinde vicdan azabı duyduğunu söyleyen Açıkgöz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da pişman olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi 28 Ekim 2020, 15:03 Son Güncelleme: 28 Ekim 2020, 16:00 DHA