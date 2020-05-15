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POLİTİKA

Böyle hukukçu olur mu: Örgüt sempatizanı basın kuruluşlarına Türkiye'yi şikayet ediyor

DHKP/C’li İbrahim Gökçek’in ardından adeta yas tutan hâkim Ayşe Sarısu Pehlivan, bir dizi basın kuruluşuna verdiği demeçlerle Türkiye’yi şikayete başladı:“Birileri hedef gösterdi ve HSK harekete geçti. Böyle hukuk olur mu?”

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Ayşe Sarısu Pehlivan
Ayşe Sarısu Pehlivan

İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, örgüt talimatıyla başlattığı açlık grevi sonucu ölen DHKP/C’li terörist İbrahim Gökçek’i anmak için skandal bir paylaşımda bulunmasının ardından şimdi de verdiği demeçlerle Türkiye’yi şikayete başladı. Pehlivan’ın DHKP/C duyarlılığını gören örgüt sempatizanı basın kuruluşları, Karşıyaka hakimi ile röportaj için sıraya girdi. Pehlivan, Alman Deutsche Welle, Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri ile İz Gazete ve T24 gibi mecralara konuştu.

Ayşe Sarısu Pehlivan

HEDEF GÖSTERİLMİŞ

Alman Deutsche Welle’ye mülakatında Pehlivan, hakkında açılan Hakim ve Savcılar Kurulu soruşturmasının ‘Türkiye’de kurulu nefret düzeni ve linç rejiminden kaynaklandığını’ öne sürdü. ‘Hükümete yakın’ diye sınıflandırdığı medya organlarınca hedef gösterildiğini iddia eden Pehlivan, “Ben herkes için yaşam hakkını savunurum” dedi. Örgüt talimatıyla eylem başlatan Gökçek’in ‘konser yasaklarının son bulması için ölüm orucu tuttuğunu’ iddia eden Pehlivan, “Birileri hedef gösterdi ve HSK harekete geçti. Böyle hukuk olur mu?” ifadelerini kullandığı demecinde şunları söyledi:

NEFRET DÜZENİ VARMIŞ

Ayşe Sarısu Pehlivan'ın T24'e verdiği demeç.

“Türkiye’de sadece kendisi ihtiyaç duyduğunda hukuka sarılan bir kitle var. Öyle bir nefret düzeni yaratılmış ki, tüm siyasetçiler kendi saflarını bu düzen aracılığıyla sıklaştırmaya çalışıyor. Yaşadığımız olaylar tamamen Türkiye’de bir nefret düzeninin hakim olduğunu gösteriyor. Bu nefret, her yerde, herkesin ağzında kendisi gibi düşünmeyeni, kendisi gibi olmayanı tamamen bir suçlama ve ezip geçme şeklinde bir durum ortaya çıkarttı. Bu dilin sonuçları gerçekten çok ağır ve geri dönülmez yaralar açmakta, biz hukuk devleti olmak zorundayız.”

Konserine gidiyormuş

Ayşe Sarısu Pehlivan Bir Gün gazetesine verdiği demeç
  • Cumhuriyet’e verdiği demeçte “Kültürümde biat yoktur” diyen Ayşe Sarısu Pehlivan, DHKP/C’li terörist İbrahim Gökçek’in müzikle ilgilendiğini ve kendisinin de üniversite 1. sınıfta okuduğu sürede konserlerine gittiğini dile getirdi. Terörist olup olmadığının kendisini ilgilendirmediğini söyleyen Pehlivan, bu durumu özgür bir ortamda yetişmesine bağladı. Pehlivan, DHKP/C’ye yakınlığıyla bilinen BirGün’e açıklamasında ise ‘bir grup yargıçla bağımsızlık mücadelesi verdiklerini’ iddia ederek, “HSK’nin davranışına, toplumun yozlaşmasına üzülüyorum. Bu ülkeyi sevenler hamasi söylem sahipleri değil, bedel ödeyen, ‘insanlar barış içerisinde yaşasın’ diyen insanlar aslında” şeklinde konuştu.

CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler
OYNAT 02:11
CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler
Suriye'de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal CHP'de ilk değil. DHKP-C'li Umut Güney, PYD'li Aziz Güler, DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen, DHKP-C'li Berna Yılmaz, DHKP-C'li Mualla Zincir, DHKP-C'li Eylem Yücel ve PYD'li Özge Aydın CHP'li vekillerle ilişkisi ortaya çıkan teröristlerden bazıları.


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