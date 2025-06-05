Bozcaada'ya bayramda bazı araçların geçişi yasaklandı

Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Ramazan Bayramı boyunca bazı araçlar ilçeye giriş yapamayacak. Buna göre kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek.