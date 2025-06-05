Bozcaada'ya bayramda bazı araçların geçişi yasaklandı

Bozcaada
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesine, İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Kurban Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile midibüslerin geçişi yasaklandı.
Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Ramazan Bayramı boyunca bazı araçlar ilçeye giriş yapamayacak. Buna göre kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek.
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