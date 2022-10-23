Bozkırın ortasında film festivali

Yozgat’ta ilk kez düzenlenen Bozok Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. 17-21 Ekim arasında düzenlenen festival, Yozgat Valiliğinin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Belediyesi ile Bozok Üniversitesinin paydaşlığı ve Sinema Okuryazarları Derneğinin yürütücülüğünde yapıldı. Ana jüri başkanlığını, yönetmen ve senarist Osman Sınav’ın üstlendiği festivalin onur konuğu sanatçı Altan Erkekli olurken dünyaca ünlü yönetmen Mecid Mecidi de dört gün boyunca Yozgat’ta sinemaseverlerle buluştu. Sinema eleştirmeni Suat Köçer’in danışmanlığında ve Batuhan Kalaycı’nın yönetmenliğinde düzenlenen festival Mümin Sarıkaya’nın konseriyle son buldu.

ON BEŞ KİŞİYE AVRUPA EĞİTİMİ

Anadolu’dan hikayeler ile Yozgat’ın tarihi ve kültürel değerlerini anlatan kısa film ve belgesellerin yarıştığı festivalde 46 bin lira nakit para ödülüne ek olarak birincilik ödülü kazanan her kategoriden üç kişi, toplamda ise 15 kişi Avrupa’da eğitim görme fırsatı elde etti. Törende, "En İyi Ulusal Kısa Film" ödülü "Kıspet" filmiyle yönetmen Harun Kormaz'a verildi. "En İyi Ulusal Belgesel Film" ödülü, "Memtevri Yaylacı" filmiyle yönetmen Fatih Ertekin'in oldu. "En İyi Yozgat Belgeseli" ödülü, "Baki" filmiyle yönetmen Harun Köybaşı ve Alihan Erbaş'a verildi. "Başımdaki Dünya" filminin yönetmeni Yalçın Çiftçi ulusal belgesel dalında ödüllendirilirken, "Oyun" filmiyle Önder Menken'e en iyi kısa film mansiyon ödülü verildi. İlk kez bir festivalde Gençlik Jüri Özel Ödülü kategorisi yarıştı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen ilgili alanlarda eğitim gören gençler, “Karıncanın Ayak İzleri" filmiyle Ümit Güç’e ödül verdi.

REKLAM

MİLLİ DEĞER SİNEMA İLE BULUŞTU

Birincilik ödülüne layık görülen “Kıspet” filmi, Antalya’nın Toroslarında bir köyde yağlı güreşlerde başpehlivan olma hayaliyle yaşayan küçük bir çocuğun babasıyla yaşadığı bir çatışmayı konu ediniyor. Filmin yönetmeni Harun Korkmaz, kendisi için en büyük ödülün milli ve yerli bir değerimizi sinema severlerle buluşturabilmek olduğunu söyledi. Adıyaman’da yöresel giyimli kadınların fes kültürünü anlattığı belgeselle ödül alan Yalçın Çiftçi de “Bu kültür yok olmadan belgeselini çekme istedim” dedi. Karınca’nın Ayak İzleri filmi ile "Gençlik Jüri Özel Ödülü"nü alan Ümit Güç ise sinemaya gönül veren gençlerin bu yapımda sevgi ve kardeşliği gördüklerini anlattı.

HAYAT Boğaziçi Film Festivali başlıyor