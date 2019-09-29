Bu cezaevinde her şey organik

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumlar cezaevine ait arazide organik sebze ve meyve üretiyor. Ceza ve İnfaz Kurumu Erzurum Açık Cezaevinde gerçekleşen projeyi incelemek amacıyla cezaevini ziyaret eden protokol üyeleri üretilen organik meyve ve sebzelerin tadına baktı. Hükümlü işçilerin ürettiği ürünleri inceleyen protokol projenin; hükümlülerin meslek edinmeleri ve tekrar topluma kazandırılmaları noktasında önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzenlenen programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Erzurum MİT Başkanı Selçuk Yıldızeli katıldı.

2 BİN HÜKÜMLÜ ÜRETİME KATKI KOYUYOR

Düzenlenen programda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, mahkumların üretimine katılımından çok etkilendiğini ifade ederek “Burada yaklaşık 2 bin hükümlü meslek öğreniyor ve üretime katkı sunuyor. Devletin imkanı sayesinde normal hayatına döndüğünde bir mesleği olacak” diye konuştu.

Cezalarını üreterek çekiyorlar

Hükümlüler, sebze ve meyve yetiştiriciliği yapıyor.

Ceza ve İnfaz Kurumu Açık Cezaevinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen proje ile kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü kapsamında hükümlülerin cezaları çeşitli faaliyetlerde bulunmaları karşılığında infaz ediliyor. Meslek edindirme kurslarında eğitim alan hükümlüler, sebze ve meyve yetiştiriciliği, mobilya imalatı ve metal işleme gibi alanlarda çalışıyorlar. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler, bu alanda doğal çilek, kabak, patates, salata, domates, taze fasulye, marul, lahana, mısır ve biber üretimi de gerçekleştiriliyor.