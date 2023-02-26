Bu sefer pikniğe gelmediler

Kahramanmaraş’ta yıllarca Pazarcık halkının hafta sonlarını, tatil günlerini geçirdiği mesire alanı bu sefer depremlerde mağdur olan insanların yuvası oldu. Atatürk Parkı Mesire Alanı içerisine yerleştirilen çadırlar binlerce depremzede için yeni yaşam yeri oldu. İlçe genelinde 2 bin çadır dağıtılırken, köylere de 5 bin çadır mağdur insanlara ulaştırıldı. İlçenin en büyük çadır yerleşimi olan parkta, 400’ü aşkın çadır yer alıyor. Ancak ikamet zorunlu olarak parklara taşınmış olsa da misafirperverlik diri. Çadır kent sakinleri yaşadıkları ağır travmaya aldırmadan ziyarete gelenleri misafir etmeye çalışıyor.

Çadır kentte yaşayan Talip yıldırım, “Önceden buraya pikniğe geliyorduk şimdi dert yerimiz oldu. Önceden evimiz vardı şimdi çadırda kalıyoruz. Sağ olsun yardımlar geliyor. Ama evin gibi olmuyor. Çocuklarda da deprem psikoloji hala devam ediyor. En ufak sarsıntıda korkuyorlar” diye konuştu. Serbest meslek olarak çalışan Osman Dinçal da “Kiracı olarak kaldığım ev depremde hasar aldı. Biz de buraya geldik. Biri 10 biri de 4 yaşında olmak üzere iki çocuğum var. Ev yok, bark yok. Hiçbir yardıma ben kendimi yazdırmadım. Çünkü evleri komple yıkılanlar destek alsın” derken konteynereve geçme umudunu dile getiriyor. Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesinde yaşayan Enver Alım ise depremin üzerindeki etkisini “Bazı rahatsızlıklarım olduğundan dolayı çadırdan dışarı çıkmıyorum. Depremin etkisi altında kaldığım için 6 gün boyunca yemek yemedim. Kendime yeni gelmeye başladım” diye anlatıyor.