|
Reklam
Reklam
Gündem

Bu sefer pikniğe gelmediler

Pazarcık halkının tatil günlerini geçirdiği mesire alanı bu sefer deprem mağdurlarının yuvası oldu. Çadır kentte yaşayan Talip Yıldırım, “Önceden buraya pikniğe geliyorduk, şimdiyse dert yerimiz. Sağ olsunlar yardım geliyor ama evin gibi olmuyor” dedi.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Pazarcık halkının tatil günlerini geçirdiği mesire alanı bu sefer deprem mağdurlarının yuvası oldu.

Pazarcık halkının tatil günlerini geçirdiği mesire alanı bu sefer deprem mağdurlarının yuvası oldu.

Kahramanmaraş’ta yıllarca Pazarcık halkının hafta sonlarını, tatil günlerini geçirdiği mesire alanı bu sefer depremlerde mağdur olan insanların yuvası oldu. Atatürk Parkı Mesire Alanı içerisine yerleştirilen çadırlar binlerce depremzede için yeni yaşam yeri oldu. İlçe genelinde 2 bin çadır dağıtılırken, köylere de 5 bin çadır mağdur insanlara ulaştırıldı. İlçenin en büyük çadır yerleşimi olan parkta, 400’ü aşkın çadır yer alıyor. Ancak ikamet zorunlu olarak parklara taşınmış olsa da misafirperverlik diri. Çadır kent sakinleri yaşadıkları ağır travmaya aldırmadan ziyarete gelenleri misafir etmeye çalışıyor.

EVİN GİBİ OLMUYOR

Çadır kentte yaşayan Talip yıldırım, “Önceden buraya pikniğe geliyorduk şimdi dert yerimiz oldu. Önceden evimiz vardı şimdi çadırda kalıyoruz. Sağ olsun yardımlar geliyor. Ama evin gibi olmuyor. Çocuklarda da deprem psikoloji hala devam ediyor. En ufak sarsıntıda korkuyorlar” diye konuştu. Serbest meslek olarak çalışan Osman Dinçal da “Kiracı olarak kaldığım ev depremde hasar aldı. Biz de buraya geldik. Biri 10 biri de 4 yaşında olmak üzere iki çocuğum var. Ev yok, bark yok. Hiçbir yardıma ben kendimi yazdırmadım. Çünkü evleri komple yıkılanlar destek alsın” derken konteynereve geçme umudunu dile getiriyor. Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesinde yaşayan Enver Alım ise depremin üzerindeki etkisini “Bazı rahatsızlıklarım olduğundan dolayı çadırdan dışarı çıkmıyorum. Depremin etkisi altında kaldığım için 6 gün boyunca yemek yemedim. Kendime yeni gelmeye başladım” diye anlatıyor.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Çadır
#Atatürk Parkı Mesire Alanı
2 saat önce
default-profile-img
Bu sefer pikniğe gelmediler
Türk halkının metanetinden çok etkilendim: Şehitler ve hayatta kalanlar
İçimizdeki iyilik harekete geçti: Deprem bilinçli çocukları yıkamayacak
Çocuklarımız depremden ne kadar etkilendi?
Memleketimizi ayağa kaldırmak boynumuzun borcu: Antakya Medeniyetler Korosu 7 can kaybetti
Gönüllü olmak hayatınızın bir bölümünden vazgeçmektir: Sesimle tanıştığım yüzlerce kişi var
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.