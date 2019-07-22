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BURDUR

Burdur haber: Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldi

Uçaktan düştü: Evin çatısını deldi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı.

Haber Merkezi DHA
Uçaktan düştüğü düşünülen buz kütlesi.
Uçaktan düştüğü düşünülen buz kütlesi.

Burdur'daki olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi.

Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı.

  • İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı.
  • Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.


Ev sahibi Süleyman Ocak'ın gelini Zeliha Ocak, "Evin bahçesinde otururken patlama sesi duydum. Koşarak 8 aylık kızımın uyuduğu oturma odasına geldim. Hemen yanı başında buz kütlesi vardı. Kızımı alıp hemen dışarı çıktım. Bağırarak yardım istedim. Çok korktum. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı haber verdik. Jandarma ekipleri gelerek inceleme yaptı. Buzdan numune aldılar. Evimizde ciddi hasar oluştu. Kızıma bir şey olmaması tek tesellimiz" dedi.

Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldi
FOTOĞRAF 11
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Burdur'daki olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi.
Title
Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü.
Title
Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı.
Title
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
Title
Ev sahibi Süleyman Ocak'ın gelini Zeliha Ocak, Evin bahçesinde otururken patlama sesi duydum. Koşarak 8 aylık kızımın uyuduğu oturma odasına geldim. Hemen yanı başında buz kütlesi vardı. Kızımı alıp hemen dışarı çıktım. Bağırarak yardım istedim. Çok korktum. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı haber verdik. Jandarma ekipleri gelerek inceleme yaptı. Buzdan numune aldılar. Evimizde ciddi hasar oluştu. Kızıma bir şey olmaması tek tesellimiz dedi.
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Title
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldi
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı.


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