Salda Gölü'nde çamur çukurları kapanmaya başladı

Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması sonrası daha fazla ilgi gördü.

DHA

Gelen ziyaretçilerin sağlığa faydası olduğu gerekçesiyle çamur banyosu yaptığı gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 15 Ekim 2020'de Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi yasağı getirildi. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.

FOTOĞRAF 6 NASA, 'NASA Earth' adlı Twitter hesabından, Mars'taki Jezero Krateri üzerinde incelemeler yapacak ve yaşam izi arayacak uzay aracı Perseverance'in fırlatılması için geri sayımın başladığını duyurarak, Burdur'da bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nün uzaydan görüntüsü ve Salda Gölü'nde NASA ekibi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını paylaştı. SALDA GÖLÜ FİKİR VERİYOR<br>​<br>​ Salda Gölü ve Jezero Krateri'nin birlikte fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, “Mars'a geri sayım başladı! NASA Persevere gezgininin Jezero Krateri'ne sadece bir gün sonra temas edeceğine inanmak öyle zor ki. Kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var denildi. SALDA'DA ÇALIŞMA YAPILDI<br>​<br>​ NASA'nın web sitesinde ise NASA uzmanlarının Salda Gölü'nde yaptığı çalışmaların sonuçları açıklandı. Araştırmaya ilişkin Salda Gölü'nden sualtı mikrobiyalitleri, eski mikrobiyalitlerin açıkta kalan adası, alüvyon yelpazesi, eski ve yeni mikrobiyalitler, tortul yüzeyleri gibi birçok fotoğrafa da yer veriliyor. 'TÜRKİYE'DE BİR GÖL BİZE MARS'I ANLATABİLİR'<br>​<br>​ 'Türkiye'de Bir Göl Bize Mars'ı Anlatabilir' başlıklı çalışma şöyle:<br>​<br>​ “Perseverance gezgininin 18 Şubat 2021'de Mars'taki Jezero Krateri'ne tarihi bir iniş yapması planlanıyor. Gezici bölgeyi araştıracak ve Dünya'ya geri göndermek için kaya örnekleri toplayacak. Kraterin içine hiçbir insan ayak basmamış olsa da araştırmacılar Dünya'daki benzer bir manzara sayesinde ne bekleyeceklerine dair bazı fikirlere sahipler: Salda Gölü Türkiye'nin güneybatısındaki bir gölün, Mars'taki bir çarpma krateri ile çok fazla ortak yanı olduğunu düşünmeyebilirsiniz, ancak iki havza benzer mineraloji ve jeoloji içerir. Aslında, Salda Gölü, bir zamanlar bir göl içerdiği düşünülen Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve biriktirme özellikleri (deltalar) içeren dünyadaki bilinen tek göldür. ARAŞTIRMA 2019'DA YAPILDI<br>​<br>​ Purdue Üniversitesi'nde gezegen bilimci ve Perseverance bilim ekibinin üyesi olan Briony Horgan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meslektaşları, kıyı şeritlerini ve çevresini incelemek için 2019 yazında Salda Gölü'ne gitti. Ekip, Jezero'da yaşam arayışına rehberlik etmek için Salda Gölü'ndeki mikrobiyal ve jeolojik süreçleri daha iyi anlamayı amaçladı. Horgan'ın yüksek lisans öğrencisi Bradley Garczynski'nin Salda Gölü'nde çektiği ve Perseverance ekibinin Jezero Krateri'nde bulmayı umduğu bazı özellikleri gösteren fotoğraflar var. Araştırmacılar, NASA'nın Mars Keşif Gezgini'nden alınan verileri kullanarak, bilim adamlarının eski bir gölün kıyı şeridi olduğuna inandıkları Jezero Krateri'nin batı kenarlarında bir su havzası mineralleri ve muhtemelen karbonat karışımı tespit etti. Horgan ve meslektaşları, bu birikintilerin Salda Gölü'ndekilere benzer olup olmadığını öğrenmeyi amaçlıyor. NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'taki Jezero Krateri'nde yaşam izini arayacak uzay aracı Perseverance'ı göndermeye hazırlanırken, benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Burdur'daki Salda Gölü'ndeki araştırma sonuçlarını paylaştı. 'Mars'a geri sayım başladı' başlığıyla yayımlanan duyuruda, “Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var" denildi.

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DHA

Çamur çukurları kapanmaya başladı

Beyaz Adalar kısmının ziyarete kapatılmasının üzerinden geçen yaklaşık 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları doğanın kendi kendini yenilemesi sonucu kapanmaya başladı. Sahildeki çamur çukurlarının gözle görülür şekilde kapandığı gözlendi.

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DHA

GÜNDEM Özüne döndü: Salda Gölü eski görüntüsüne kavuştu

"Alanda kontrolsüz kullanımlar mevcuttu"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Beyaz Adalar bölgesinde daha önce ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için konulan barakaların kaldırıldığını söyledi.

DHA

Ziyaretçi kısıtlamasıyla gölde su kalitesinin yükseldiğini, sigara içme yasağı ile Türkiye'de ilk defa dumansız hava sahası uygulanan göl olan Salda Gölü'nü korumaya ilişkin çalışmaların üst düzey çevre hassasiyetiyle yürütüldüğünü kaydeden Turan, "Salda Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmeden önce araçlar göl kıyısına kadar girmekte, göl suyuyla araçlar yıkanmakta ve stromatolit oluşumlar zarar görmekteydi. Alanda kontrolsüz kullanımlar mevcuttu. Koruma çalışmaları kapsamında öncelikle planlama çalışmalarına başlanarak mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırıldı. Göl aynasına kadar girilerek doğal dokuya zarar veren araçların girişi, ahşap bariyerler yapılarak engellendi. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında, bir alanda çözümlendi. Çöp konteynerleri konularak, çöp toplama araçları alındı, sıfır atık yönetimi oluşturuldu. Göl çevresindeki yerleşimlerden kaynaklanan atık suların bertarafına yönelik atık su arıtma tesisi projelendirme çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler sonucunda Salda Gölü’nün su kalitesi iyileştirildi. Göl kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturuldu. Alanın kontrolü için 7/24 kamera sistemi kuruldu" dedi.

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DHA

Alana gelen ziyaretçilerin Salda Gölü'nün muhteşem manzarasını uzaktan izleyebilecekleri seyir teraslarının projelendirildiğini aktaran Ümit Turan, "Göl etrafındaki araç yolu üzerinde doğal dokuya zarar vermeyecek şekilde bisiklet yolu tasarlandı. Alanda günübirlik ihtiyaçlara hizmet veren eski birimler yerine, daha da geride alana seyir amaçlı gelen ziyaretçilerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde doğayla uyumlu, ahşap, doğal zeminden yüksek üniteler yerleştirildi" diye konuştu.

FOTOĞRAF 11 Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan ve turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı nedeniyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar, alandaki kumsalı tahrip etmişti. Kepçeyle kazılıp kamyonlarla sahilden alınarak 5 kilometre uzağa götürülen kumlar, dün sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlatmıştı. Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de bugün alana gelerek zarar tespiti için kot incelemesi yaptı. Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu ve ayakkabıyla dahi basılmaması gereken alandan geriye iş makinesi ve kamyonların lastik izleri kaldı. Alınan kumlar nedeniyle 1 metrelik kot farkının oluştuğu dikkati çekti. Olayın ardından Yeşilova İlçe Jandarma ekipleri alanda geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturarak, bölgeyi kontrol altına aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüklenici firma hakkında soruşturma açtırdıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını açıklayıp, bu üzücü olayın ardından çalışmaların şeffaf sürmesi için bir proje başlattıklarını söyledi. Alana kamera sistemi kurularak, çalışmaların TOKİ'nin web sitesi üzerinden 724 canlı yayınlanacağı bildirildi. Öte yandan Salda Gölü kıyında motosikletle gezen iki kişiye SİT alanına izinsiz girmekten toplamda 784 lira ceza yazıldı. Salda Gölü'nden yürek burkan fotoğraflar: Geriye çukur ve lastik izleri kaldı Burdur'daki Salda Gölü'nde yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonların beyaz kuma zarar vermesinin ardından geriye iş makinelerinin kazdığı derin çukur ve lastik izleri kaldı. Kazının ardından alanda 1 metrelik kot farkı oluştu. BiP'te paylaş

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