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Gündem Salda Gölünde boğulan Suriyeli Hamzehin babası Tuttum ama kurtaramadım
BURDUR

Burdur haberleri: Suriyeli çocuk Salda Gölü'nde boğuldu, babası yürekleri yaktı

Salda Gölü'nde boğulan Suriyeli Hamzeh'in babası: Tuttum ama kurtaramadım

Burdur'da yürek yakan bir olay yaşandı. Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde Suriye uyruklu Hamzeh Hamamı (13) boğularak hayatını kaybetti. Hamzeh'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Oğlunun tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, "Çocuğun gözden kaybolduğunu gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Tuttum ama kurtaramadım" diyerek, gözyaşı döktü.

Haber Merkezi DHA
Acılı baba, oğlunu son yolculuğuna öperek yolladı.
Acılı baba, oğlunu son yolculuğuna öperek yolladı.

Denizli'de oturan Suriyeli Hamamı ailesi, dün 4 çocuğuyla Salda Gölü'ne geldi. Ailenin çocuklarından Hamzeh Hamamı, serinlemek için göle girdi. Hamzeh, bir süre sonra gözden kayboldu. Tüm aramalarına rağmen Hamzeh Hamamı'dan iz bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında sonuç elde edilemeyince AFAD ekipleri de bölgeye çağrıldı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince Antalya Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi.

DHA
Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde Suriye uyruklu Hamzeh Hamamı (13) boğularak hayatını kaybetti.

Göle giren dalgıçlar, yaptıkları aramalar sonucu Hamzeh Hamamı'nın cansız bedenini buldu. Hamamı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DHA
Salda Gölü’nde boğulan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni morgdan yakınları tarafından alındı.

"TUTTUM AMA KURTARAMADIM"

Baba Muhammed Hamamı, bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alırken, büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun cenaze aracına konulan tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, gözyaşlarını tutamadı.

  • 4 çocuğuyla birlikte yüzdüğü sırada Hamzeh Hamamı'nın gözden kaybolduğunu anlatan Muhammed Hamamı, "Taban çamurdu. Çocuğun gözden kaybolduğunu gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Tuttum ama kurtaramadım" dedi.

Hamzeh Hamamı'nın cenazesi, ailesinin yaşadığı Denizli'de toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla gönderildi.

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Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Salda Gölü'nü, 'dumansız hava sahası' ile de ön plana çıkan bir plaj haline getireceklerini söyledi.
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Turan, 1 Ağustos'tan itibaren Salda Gölü'nde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.
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Ümit Turan, Ziyaretçilerin burada sigarasız, rahat bir ortamda, dumansız bir hava sahası içerisinde bu güzelliği izlemelerini istiyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk olacaktır dedi.
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Bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle alandaki su kalitesinin arttığının analiz raporları ile ortaya çıktığını kaydeden Turan, Şu anda içme suyu kalitesinde bir suya sahibiz...
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Aldığımız tedbirlerle katı atık girdilerinin, çöplerin düzenli bir şekilde depolanması sebebiyle gölde şu anda herhangi bir kirlilik bulunmamaktadır dedi.
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Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
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Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, 1 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesi yasaklandı.

Salda Gölü'nden yürek burkan fotoğraflar: Geriye çukur ve lastik izleri kaldı
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Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan ve turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı nedeniyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar, alandaki kumsalı tahrip etmişti.
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Kepçeyle kazılıp kamyonlarla sahilden alınarak 5 kilometre uzağa götürülen kumlar, dün sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlatmıştı.
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Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de bugün alana gelerek zarar tespiti için kot incelemesi yaptı.
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Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu ve ayakkabıyla dahi basılmaması gereken alandan geriye iş makinesi ve kamyonların lastik izleri kaldı.
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Alınan kumlar nedeniyle 1 metrelik kot farkının oluştuğu dikkati çekti. Olayın ardından Yeşilova İlçe Jandarma ekipleri alanda geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturarak, bölgeyi kontrol altına aldı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüklenici firma hakkında soruşturma açtırdıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını açıklayıp, bu üzücü olayın ardından çalışmaların şeffaf sürmesi için bir proje başlattıklarını söyledi.
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Alana kamera sistemi kurularak, çalışmaların TOKİ'nin web sitesi üzerinden 724 canlı yayınlanacağı bildirildi.
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Öte yandan Salda Gölü kıyında motosikletle gezen iki kişiye SİT alanına izinsiz girmekten toplamda 784 lira ceza yazıldı.
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Salda Gölü'nden yürek burkan fotoğraflar: Geriye çukur ve lastik izleri kaldı
Burdur'daki Salda Gölü'nde yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonların beyaz kuma zarar vermesinin ardından geriye iş makinelerinin kazdığı derin çukur ve lastik izleri kaldı. Kazının ardından alanda 1 metrelik kot farkı oluştu.


İyi Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır monte ederiz
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İyi Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır monte ederiz
Şehit cenazelerinde verdiği pozlar ile tartışma konusu olan İyi Partili vekil Aylin Cesur, Burdur'da partisinin kongresine katıldığı programda söylediği Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar hakkında skandal sözler ile büyük tepki topladı. İyi Partili Cesur'un, 'Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız' ifadelerini kullandı. Bu sözler hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.


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