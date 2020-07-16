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Burdur haberleri.. Düğün yapılan köyde koronavirüsü vakaları görülünce karantinaya alındı

Burdur'da koronavirüs alarmı: Düğün yapılan köyde vakalar görülünce karantinaya alındı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde düğün sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülen köy, karantinaya alındı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan iki hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, tedavisi süren damadın, düğün yaptığı babaevinin bulunduğu Çavdır ilçesindeki Kızıllar köyü de karantinaya alınmıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Karamanlı ilçesine bağlı Bademli köyünde geçen hafta yapılan düğün töreni sonrasında damatta ve iki kişide Kovid-19 vakası görüldü.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için köyde karantina uygulanmasına karar verdi.

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Köyün giriş ve çıkışı güvenlik şeridi ve kum dökülerek araç ve yayalara kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan iki hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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