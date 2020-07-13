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Burdur'da koronavirüs paniği: Testi pozitif çıkan askerler tedaviye alındı

Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan askerlerden bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle tedaviye alındığını açıkladı. Ayrıca Valilik açıklamasında, yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerlerin, Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edildiği ve odalara alındığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı
58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı

Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan askerlerden bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle tedaviye alındığını bildirdi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, komutanlıkta vatani görevini yapan ve Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan askerlerin Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı belirtildi.

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Açıklamada, "Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler, Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş, odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" ifadelerine yer verildi.

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