Burdur haberleri... Burdur'da koronavirüs testi pozitif çıkan askerler tedaviye alındı Burdur'da koronavirüs paniği: Testi pozitif çıkan askerler tedaviye alındı Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan askerlerden bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle tedaviye alındığını açıkladı. Ayrıca Valilik açıklamasında, yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerlerin, Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edildiği ve odalara alındığı belirtildi.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2020, 17:46 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2020, 17:52 AA