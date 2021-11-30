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Bursa Büyükşehir Belediyesi öğrencinin yanında

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin biri gezici olmak üzere hizmet verdiği 6 kütüphane, gençlik merkezleri ve 2 üniversite kampüsündeki çorba çeşmeleri, öğrencinin büyük takdirini kazanıyor. Ayda 25 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphaneler ve gençlik merkezleri vize döneminde de öğrencilere 24 saat hizmet veriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa Büyükşehir Belediyesi öğrencinin yanında
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve kütüphanelerle gençlere konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışma imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, vize sınavları sebebiyle Görükle Gençlik Merkezi’nde 24 saat hizmet uygulamasını yeniden başlattı. Her sınav döneminde yapılan kesintisiz hizmet uygulaması gençler büyük ilgi gösterirken, ücretsiz internet, çay ve kahve ikramlarının yanı sıra her akşam sıcak çorba servisi ile karınlarını doyurma imkanı da buluyor. Bursa’da Görükle Gençlik Merkezinin yanı sıra, Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi ve Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi’de tüm Bursalılara hizmet veriyor. Gençlik merkezlerinin yanı sıra, 2 tane de millet kıraathaneleri de büyük ilgi görüyor.

Alinur Aktaş
Alinur Aktaş

Bursa’da göreve geldikleri andan beri özellikle kütüphane ve gençlik merkezlerinin arttırılması için özel bir gayret sarf ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bunun karşılığında ziyadesiyle alıyoruz. Gerek üniversiteye hazırlananlar, gerekse önemli sınavlara hazırlananlar, gerekse de derslerini çalışmak ve kitap okumak isteyen gençlerimiz yoğun bir şekilde talepte bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan Görükle başta olmak üzere, Yıldırım Belediyesinin uyumayan kütüphanesi 24 saat esasıyla çalışıyor. Setbaşı Kütüphanesi çok yoğun ilgi görüyor. Oranın restorasyonunu tamamladık. Ücretsiz çay ve kek dağıtımımızın yanı sıra, çorba ikramında da bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

214 OKULA KİTAP DESTEĞİ

Öğrencilerin kütüphanelere yoğun ilgi gösterdiğini, hatta bir çoğunda oturacak yer bulamadığını belirten Başkan Aktaş, “Önceden isim yazdırdıklarının ve sırayla saatli olarak geldiklerini öğrendim. Gençlerimize o ortamı sağlıklı bir şekilde sağlamak bizim asli görevimiz. Gençlerimizin bu şekilde verimli ve istekli bir şekilde kütüphaneleri kullanmaları bizleri yenilerinin açılması noktasında ciddi zorluyor. Milli Eğitim Bakanlığının ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ sloganıyla başlattığı kampanyaya bizde Bursa’da kütüphane kazandırılan 214 okula, 1 milyon lira tutarında kitap bağışlıyoruz. Çocuklarımıza ışık tutacak bu kitaplar inanıyorum ki geleceğimizi aydınlatacak” ifadelerini kullandı.

Alinur Aktaş'tan millet ittifakı belediye başkanlarına çağrı: Eğer samimilerse Başak Demirtaş’a gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersinler
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Alinur Aktaş'tan millet ittifakı belediye başkanlarına çağrı: Eğer samimilerse Başak Demirtaş’a gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersinler

Başkan Aktaş öğrencilerin kütüphanelere yoğun ilgi gösterdiğini, hatta bir çoğunda oturacak yer bulamadığını belirttti.
Başkan Aktaş öğrencilerin kütüphanelere yoğun ilgi gösterdiğini, hatta bir çoğunda oturacak yer bulamadığını belirttti.

‘DERSLERE SICAK BİR ÇORBA İÇEREK GİRSİNLER İSTEDİK’

Çorba çeşmesini 2 sene önce başlattıklarını belirten Başkan Aktaş, “Uludağ Üniversitesinde 2 yerde, Bursa Teknik Üniversitesinde ise 1 olmak üzere Bursa’da 3 yerde çorba çeşmemiz var. Aynı sıralardan bizlerde geçtik. Öğrencilerimiz genellikle sabahları bir şeyler yemeden okullarına gidiyor. Geç saatlere kadar ders çalışmaktan kaynaklı, sabah kahvaltıya zaman ayırmıyorlar. Uzmanlar ne kadar sabah kahvaltısının ihmal edilmeyeceğini dile getirse de öğrencilik hali istenilen olmuyor. Bizde en azından derslere sıcacık bir çorba içerek girmelerini istedik” dedi. Çorba çeşmesi uygulamasını şehir dışından duyan gençlerin, kendi okullarına da böyle bir çalışma yapılmasını konusunda kendilerinden talepte bulunduğunu belirten Aktaş, “Ancak biz yerel yönetimler olarak başka bir şehrin okuluna böyle bir şey yapamayız. Bu uygulamayı belediyeler kendileri yapabilir. Biz ekmeği ve sıcak çorbasıyla öğrencilerimize katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu. Gençlik Merkezinin öğrencilerin için çok önemli bir yer olduğunu dile getiren öğrenciler, “Özellikle yurtlarda kalan veya kalacak yeri uzak olan öğrenciler, buraya geliyor. Ücretsiz çorbası, çayı, kahvesi ve interneti ile öğrencilerin düşünüldüğü bir adı gibi gençlik merkezi olmuş” dedi.

Bursa’nın zindanlarını dünya konuşacak
FOTOĞRAF 23
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Geçtiğimiz günlerde dijital müze ve sanat galerisi olarak hizmete açılan Zindankapı, Bursa’nın kültür, sanat hayatına ışık tutacak.
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Zindan surlarının üstünden Uludağ’ın eteklerinin izlenebildiği mekan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olacak. Zindanların baktığı tek katlı evler de önümüzdeki süreçte özel çalışmayla ışıklandırılacak.
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Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeopark’tan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar geniş bir yelpazede yaptığı restorasyonlarla Bursa’yı açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa surlarının önemli bir kapısını daha ayağa kaldırdı.
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Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal’ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen, Orhan Gazi’nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonu ile ilk günkü ihtişamına kavuştu.
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Yaklaşık 3 bin 400 metre uzunluğundaki surlarda Saltanat Kapı, Fetih Kapı ve Yer Kapı’da restorasyonları daha önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yedikule Zindanlarının bir örneği olan Zindankapı’daki restorasyonu tamamladı.
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Alacahırka Mahallesi’nde yer alan, ‘kanlı kuyu’, ‘işkence odası’ ve ‘kule bağlantılı koridorlar’ ile ‘zindanların’ bulunduğu Zindankapı, artık tutsaklara değil interaktif bir dijital müzeye ve birbirinden zengin sergilerin yer alacağı güncel sanat galerisine ev sahipliği yapıyor.
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Zindankapı’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Zindankapı’nın proje çalışmalarına 2016 yılında başlandı.
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Açıldığı günden beri çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Hafta içi ve hafta sonları BURFAŞ’ın burada hizmet verdiği mekan, dolup taşıyor.
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Zindankapı, bütün müzelerimizde olduğu gibi tatil dolayısıyla pazartesi günleri kapalı.
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Restorasyon yaparsınız ama önemli olan oraya bir fonksiyon yükleyebilmektedir. Zindankapı’yı modern çizgilerle donatarak, içinde belirli görsel sunumların da olduğu bir yer. Teknolojiyi kullanarak hazırlanan şovlarla bir farkındalık oluşturduk.
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Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde burası neydi ve nasıl kullanılıyorsa, onu dijital ortamda gösterdik. Kafeteryasıyla da insanlar dinlenip çaylarını, kahvesini içebiliyor.
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Ben Bursalı ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlerimize, Ulucami, Emirsultan, Yeşil Türbe gibi Zindankapı’nın da ayrıcalık sunacağını ifade etmek istiyorum” dedi.
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Zindankapı’nın Uludağ eteklerinde muhteşem bir görselliğe baktığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Gece harika gözüküyor. Bina cepheleri ile ilgili bir düzenleme yapalım, beraberinde dış cephe boyamaları ve ışık organizasyonu ile alakalı çalışmalar yapılması gerekiyor.
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Onunla ilgili proje hazırlıyoruz.
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Bu görseli gelen misafirlerin hepsinin yaşamasını istiyoruz.
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Bu gündüz görselini de toparlayacaktır. Beraberinde gece görseli zaten çok güzel ama daha da iyi olacaktır. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşırız” diye konuştu.<br>
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Buraya insanların fotoğraf çekmesi ve manzarayı daha iyi izlemesi için bir kulenin yapılabileceği noktasında sorulan soruyu da yanıtlayan Aktaş, “Burada kahvesini yudumlayarak manzarayı seyretmenin bile ciddi ayrıcalık olduğunu düşünüyorum.
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Dediğim gibi ben gece burayı ziyaret eden misafirlerimize, bu manzarayı gösterdiğimde şu anki hali bile cezp ediyor.
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O çalışma ile birlikte burada bir selfie ya da fotoğraf çektirmek, burada bir şeyler içmenin ayrıcalığı olacaktır.
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Burası sur içi ve burası eski Bursa. Bursa’nın izlerini burada bulmanız mümkün.
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Burayı ne kadar toparlarsanız, ne kadar el atarsak, kamulaştırma yapıp alan açarsak buranın özelliğinin o kadar ortaya çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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Bursa’nın zindanlarını dünya konuşacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve 2 bin 300 yıllık geçmişiyle günümüze ulaşan Zindankapı, manzarasıyla da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak.
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