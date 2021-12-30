Gündem Alkollü sürücü polise yakalanınca diz çöküp yalvardı Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi
BURSA

Alkollü sürücü polise yakalanınca diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. 0.8 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Halil G.(39), taşkınlık çıkartırken, polis ekiplerine "Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın" diye konuşup, diz çökerek yalvardı. 20 dakika boyunca ekiplere zorluk çıkartıp, ardından diz çökerek yalvaran sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.

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Haber Merkezi İHA
Bursa haber... Alkollü sürücü polise yakalanınca diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi ​
20 dakika boyunca ekiplere zorluk çıkartıp, ardından diz çökerek yalvaran Halil G.'ye bin 339 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine de 6 ay boyunca el konuldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

İHA

Uygulama sırasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, sürücünün peşine düştü. Cadde ve sokaklarda hızla ilerleyen araç, 20 kilometre kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Araçtan inen sürücü ve 2 arkadaşı yaya olarak kaçmaya çalışsalar da ekiplerce yakalandılar.

İHA

KENDİNİ YERLERE ATTI

Ekiplerce yakalanan 43 ABM 337 plakalı otomobilin sürücüsü Halil G.(39), kendini yerlere atarak bağırmaya başladı.

İHA

Alkol metreye üflemekte direnerek ekiplere zorluk çıkartan sürücü "Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın. 2 tane bira içtim. Kızım üniversite okuyor." deyip, diz çökerek yalvardı.

İHA

20 dakika boyunca ekiplere zorluk çıkartıp, ardından diz çökerek yalvaran sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.

BASINA SALDIRI

O anları görüntüleyen basın mensubuna saldıran alkollü sürücünün arkadaşı, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Saldırı anı da kameraya yansıdı.
Ceza makbuzunu da imzalamayan alkollü sürücü yaya olarak hızla evine giderken, aracı da çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Alkolmetreyi pos cihazı zannetti ödeme yapmaya çalıştı
GÜNDEM
Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Alkolmetreyi pos cihazı zannetti ödeme yapmaya çalıştı

Direğe çarpan alkollü sürücü polise direndi: Hainlik yapıyorsun
FOTOĞRAF 6
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Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi Hamam Üstü Sokak’ta kaza meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen B.K., 67 ABM 326 plakalı Fiat marka otomobiliyle seyir halinde iken kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi.
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Kazanın yaşandığı anda kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.
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Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, cezai işlem yapacağı sırada, sürücü B.K. aracını bağlatmamak için direndi.
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Alkollü sürücüye, doktorun kendisini muayene edeceğini söyleyen polis memuruna \"sen etme\" yanıtını verince, polis memuru da \"ben muayene etmeyeceğim\" demesi gülüşmelere neden oldu.
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Polis memuruna, \"Benim arabamın haline bak sen ne diyorsun. Hainlik yapıyorsun, insan gibi yaklaşmıyorsun\" diyen B.K., ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücünün alkol metreyi üfleyememesi sonrası hastanede kan testi alınacağı öğrenildi.<br>Ehliyetine 2 yıl el konulduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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Alkollü sürücü direğe çarptı, polise “hainlik yapıyorsun” dedi
Direğe çarpan alkollü sürücü polise direndi: Hainlik yapıyorsun
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü kadın, otomobili ile önce aydınlatma direğine çarptı ardından polis ekiplerine direndi. Polis memuruna, "Benim arabamın haline bak sen ne diyorsun. Hainlik yapıyorsun, insan gibi yaklaşmıyorsun" diyen B.K., ekiplere zor anlar yaşattı.


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