Bursa otobanında zincirleme kaza: Dört araç birbirine girdi

Bursa otobanında zincirleme kaza: Dört araç birbirine girdi

18:4719/03/2026, Perşembe
IHA
Zincirleme kazada 4 araçta maddi hasar oluştu.
Zincirleme kazada 4 araçta maddi hasar oluştu.

Bursa otobanında yoğun trafik sırasında 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa otobanında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil birbirine girdi.

Bursa otobanında yoğun trafik akışı sırasında 4 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle otobanda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



