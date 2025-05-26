Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da acı olay: İnşaat mühendisi denizde ölü bulundu

Bursa'da acı olay: İnşaat mühendisi denizde ölü bulundu

19:0926/05/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin inşaat mühendisi Mehmet Alper olduğu belirlendi.
Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin inşaat mühendisi Mehmet Alper olduğu belirlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, inşaat mühendisi Mehmet Alper'in (27) denizde cesedi bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mudanya ilçesi Tirilye sahilinde meydana geldi. Denizde erkek cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, cesedi denizden çıkardı.
Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin inşaat mühendisi Mehmet Alper olduğu belirlendi.

KAYIP İHBARI YOK

Kayıp ihbarı olmadığı öğrenilirken, Alper'in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




#Bursa
#İnşaat mühendisi
#Deniz
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte AYM'nin 3600 ek gösterge kararı ve son durum