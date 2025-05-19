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Derede kaybolan İbrahim'i arama çalışmaları Irak sınırına dayandı

Derede kaybolan İbrahim'i arama çalışmaları Irak sınırına dayandı

10:4019/05/2025, Pazartesi
IHA
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 günce önce Avaşin Deresi’ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom’u arama çalışmaları devam ediyor.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 günce önce Avaşin Deresi’ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom’u arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 günce önce Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom'u arama çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde akıntıya kapılan İbrahim Kom'un bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Yüksekova İlçe Özel İdaresi, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibinin de katıldığı arama çalışmaları, Irak sınırına dayandı. Debisi yüksek derede ekipler çalışmalarını titizlikle sürdürürken aile fertlerinin gözü ise gelecek umutlu haberde.


Ekipler, İbrahim'e ulaşmak için zamanla yarışırken, bölge halkı da bu zorlu süreçte aileye destek oluyor.



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