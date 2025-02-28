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Bursa'da 'ÇENGEL-17' operasyonu: 98 bin 600 Litre etil alkol ele geçirildi

Bursa'da 'ÇENGEL-17' operasyonu: 98 bin 600 Litre etil alkol ele geçirildi

15:1928/02/2025, الجمعة
G: 28/02/2025, الجمعة
DHA
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Bursa merkezli 4 ilde imal ettikleri sahte alkolü 'Yüzey Temizleyici' etiketiyle kamufle ederek, ülkemiz genelinde satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'ÇENGEL-17' operasyonunda; 98 Bin 600 Litre Etil Alkol ele geçirildi, 26 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etil alkolün 'yüzey temizleyici' etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığının belirlendiğini ifade etti.


Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 adet etiket, 3 adet damıtma ekipmanı, 2 adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Sahte alkol imalatçılarına yönelik jandarmamız ve emniyetimiz tarafından 2025 yılı içinde (1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında) düzenlenen operasyonlarda 648 bin litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. Sahte alkol imalatçısı 557 şüpheli yakalandı.

#Çengel Operasyonu
#Bursa
#Etil Alkol

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