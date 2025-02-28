Bursa'da 'ÇENGEL-17' operasyonu: 98 bin 600 Litre etil alkol ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etil alkolün 'yüzey temizleyici' etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığının belirlendiğini ifade etti.





Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 adet etiket, 3 adet damıtma ekipmanı, 2 adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



