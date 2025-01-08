Bursa Yenişehir Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı.
Bursa Yenişehir Havalimanı'nda pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı. Pilotun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Bursa'da eğitim uçağı pistten çıktı: Pilot yaralandı
Gündem / Bursa
08 Ocak, Çarşamba
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.
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