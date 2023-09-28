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Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa’da 35 yaşındaki kadının evinden kamyon kamyon çöp çıktı. Komşularının kötü kokular sonrası ihbarı üzerine savcılık kararıyla eve giren ekipler, evden üç kamyon dolusu çöp çıkardı.

09:18 . 28/09/2023 Perşembe
IHA
Çöp evden çıkanlar 'pes' dedirtti

Çöp evden çıkanlar 'pes' dedirtti

Merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde bulunan evden kötü kokular çıkması üzerine mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve giren Zabıta ve Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri evi temizlemeye başladı.

İddiaya göre 35 yaşındaki Elif İlkan H., sokaklardan bulduğu eşyaları babasının evine götürerek biriktirmeye başladı.

Bir süre sonra sokağa pis koku hakim olunca mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve gelen temizlik ekipleri 10 saatlik çalışmayla evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev çöplerden arındıktan sonra Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince ev, dezenfektan ile temizlendi.



#Bursa
#çöp ev
#koku
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