Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bursada kahreden görüntü Trafik canavarı 8 yaşındaki küçük Zeynepi öldürdü
BURDUR

Bursa'da kahreden görüntü: Trafik canavarı 8 yaşındaki küçük Zeynep'i öldürdü

Bursa'da ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki Zeynep Aslan'a 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K.'nin kullandığı kamyonet çarptı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenlerin yüreğini dağladı.
Kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenlerin yüreğini dağladı.

Kaza, dün Gürsu ilçesi 35’lik Yol’da meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı.

Türkiye'nin 9 aylık trafik kazası bilançosu: Binden fazla kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Türkiye'nin 9 aylık trafik kazası bilançosu: Binden fazla kişi hayatını kaybetti

Müdahaleler yetersiz kaldı

Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Çorum'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Çorum'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti


  • 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırımdan koşarak yola inen Zeynep’e kamyonetin çarpması yer alıyor.



Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenleri ağlattı.

Abone Ol Google News
Türkiyeyi şikayet etti

Türkiye'yi şikayet etti

İşte ​Dünya Konferansı'nda konuşan İmamoğlu'nun Türkiye hakkındaki sözleri...
Şaka diyerekşiddete maruz bıraktı

Şaka diyerek
şiddete maruz bıraktı

​Beyin ameliyatı geçirmiş 15 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü.
Bir sağlık üssü daha geliyor

Bir sağlık üssü
daha geliyor

​Samsun Şehir Hastanesi'nin yer teslimi gerçekleşti.
Büyük operasyon

Büyük operasyon

Yüzlerce asker tek tek teröristlerin inlerine girecek.

Meteoroloji<br>İstanbul için uyardı

Meteoroloji
İstanbul için uyardı

​Aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.

TOKİ'den<br>konut rekoru

TOKİ'den
konut rekoru

17 yıl içerisinde üretilen konut adedi belli oldu.

Nefes kesecek

Nefes kesecek

​Formula 1 yarışlarında SoloTürk sürprizi.

Faya göre<br>plan yapılmalı

Faya göre
plan yapılmalı

İzmir için 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı.
Vicdansızlar!

Vicdansızlar!

Bu sefer de battaniyeleri toplayıp satmaya kalktılar.
Üç yıldır<br>aranıyordu

Üç yıldır
aranıyordu

FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı.
16 adres<br>eş zamanlı basıldı

16 adres
eş zamanlı basıldı

​İstanbul polisi 9 ilçede harekete geçti.
Acil harekete geç!

Acil harekete geç!

ABD başkanlığına seçilen Biden'dan Trump'a çağrı.
Trump'tan<br>aşı açıklaması

Trump'tan
aşı açıklaması

​Yönetimde olduğu süre boyunca karantina olmayacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.