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BURSA

Bursa’da lodos: Çatıları uçtu evler ve arabalar zarar gördü

Bursa’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos hayatı felç etti. Bazı binaların çatıları uçarken, bazı ağaçlar sökülerek yola devrildi.

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Haber Merkezi İHA
Bursa’da lodos: Çatıları uçtu evler ve arabalar zarar gördü
Bursa’da lodos: Çatıları uçtu evler ve arabalar zarar gördü

Bursa’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos hayatı felç etti. Bazı binaların çatıları uçarken, bazı ağaçlar sökülerek yola devrildi.

İHA

ÇATILAR UÇTU


Bursa’da sabah saatlerinde şiddetli başlayan lodos çatıları uçurdu yanı sıra ağaçları da sökerek yolları zaman zaman trafiğe kapattı. Uçan çatılar evlere ve arabalara zarar verdi.

GÜRÜLTÜYLE UYANDIK

Evi ve arabası lodos nedeniyle zarar gören Burak Yüz, “Sabah büyük bir gürültüyle uyandım. Dışarı çıktığımda bu manzarayla karşılaştım. Can olarak çok şükür bir kaybımız yok ama maddi olarak zararımız büyük. Çatıları yaparken büyük bir ihmal var. Kaynak yapılırken yanlış kaynak yapılmış o yüzden koptu” dedi.

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