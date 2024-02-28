Bursa'da, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. İbrahim B. (47), uzun süreliğine il dışına çıkması gerektiği için kuyumcu dükkanının anahtarını kendisine veren arkadaşı Fatih Baştar'ın (29) iş yerindeki 2 kilo 300 gram altını, oğlu Faruk B. (21) ve arkadaşı Muhammet Emin G. (27) ile birlikte çaldı. Sebebi 'Bu kadar olmaz' dedirtti. Fatih Baştar'ın şikayette bulunmasıyla gözaltına alınan İbrahim B., tutuksuz yargılandığı davada, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.