Butlan diyene ihraç

Geçtiğimiz günlerde “Eğer mutlak butlan kararıyla yolsuzluklar, arsızlıklar, hırsızlıklar tescillenecek olursa, Sayın Kılıçdaroğlu görevi devralıp gereğini yapmak zorundadır, yapmalıdır da. Onca suikast girişimiyle saldırıya uğramış, kucağında şehit vermiş bir liderin, CHP müktesebatını bir kenara bırakıp, ajitasyon dolu provokatif Bizans oyunlarından korkup partimizi kurda kuşa yem edeceğini sanıyorsanız çok yanılırsınız” açıklaması yapan eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildi. Baydar bu durumu da tesadüfen öğrendi.

Üyesi olduğu Gölbaşı İlçe Başkanlığı’ndan SMS gelmeyince teşkilatla iletişime geçen Baydar’a, parti yönetimince kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiği bildirildi. Yeni Şafak’a konuşan Baydar, “Kararı şans eseri öğrendim. Henüz bana yapılan bir tebliği yok. Tebliğ geldikten sonra savunmamı yaparım” dedi.

Genel Merkez’i eleştiren ya da durum değerlendirmesi yapan CHP’liler ihraçla cezalandırılıyor. Daha önce de partiyi eleştirdiği ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın durduğu için Barış Yarkadaş ve mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na görevlendirilen Gürsel Tekin partiden ihraç edilmişlerdi.







