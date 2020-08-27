Büyükşehir’den duygulandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz nedeniyle bir video paylaştı. Bursa’nın çeşitli bölgelerinden derlenen röportajlarla vatandaşlara 15 bin 55 rakamının ne anlama geldiği soruldu. Sorunun cevabı hakkında farklı düşüncelere sahip olan Bursalılar, rakamın 4 gün süren Dumlupınar Zaferi'ndeki şehitlerin toplamı olduğunu duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.
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- Kendilerine yöneltilen sorunun ‘ilçe sayısı, doğalgaz metreküpü ve virüs ile alakalı’ olabileceğini dile getiren vatandaşlar, 15 bin 55 sayısının 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta sona eren Büyük Taarruz’daki şehitleri ifade ettiğini öğrenince, yüz ifadelerini değiştirdi. Kimi inanmak istemedi kimi ise duygulu anlar yaşadı. Bursalılar kendilerini toparladıklarında, "Onlar da anne-baba olacaklardı. Onların da hayali vardı. Onların da bir ailesi annesi-babası vardı. Bir de onların yaşadıkları… Allah onlardan razı olsun. Onlar şehit olduğu için biz rahat yaşıyoruz. Onlar sayesinde dimdik ayakta duruyoruz" ifadeleriyle düşüncelerini dile getirdi.
Videoda, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ‘Bu cennet vatanı miras bırakan 15 bin 55 şehidimize. Gazi Mustafa Kemal’e ve tüm gazilerimize minnettarız” şeklindeki mesajı da yer aldı.
Fevzi Çakmak Caddesi’nde fotoğraf sergisi
Bu arada, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 30 Ağustos Büyük Taarruz zaferine ilişkin fotoğraf sergisi açıldı. Milli Savunma Bakanlığı arşivlerinde yer alan, döneme ilişkin savaş fotoğraflarını içeren sergi, vatandaşların izlenimine sunuldu.