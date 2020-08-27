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Yapı Kredi'nin 30 Ağustos reklam filmi neden kaldırıldı?

Yapı Kredi'nin 30 Ağustos filmi yayından kaldırıldı:Türk askerini cepheden kaçırdılar!

30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili reklam filmi yayınlayan Koç Grubuna bağlı Yapı Kredi Bankası,‘Türk askerinin korkup cepheden kaçtığı’ algısı nedeni ile tepki çekti. ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ vurgusu yapılan reklam filmi eleştiriler üzerine apar topar yayından kaldırıldı. Yapı Kredi Bankası 30 Ağustos reklam filmini duyurduğu sosyal medya paylaşımlarını da sildi. Twitter’da çok sayıda kullanıcı Koç Grubu ve Yapı Kredi Bankasının kadınlar üzerinden skandal bir ayrımcılığa ve kahramanca savaşan Türk askerine hakaret ettiğini yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapı Kredi Bankasının reklam filminde Türk askerleri korkarak cepheden kaçıyor görüntüsü yer alıyor.
Yapı Kredi Bankasının reklam filminde Türk askerleri korkarak cepheden kaçıyor görüntüsü yer alıyor.

Koç Grubuna bağlı Yapı Kredi Bankasının yayınladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu reklam filmi tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. Yapı Kredinin sosyal medya hesabı ve You Tube kanalında yayınlanan filmde Türk askerleri cepheden kaçarken canlandırıldı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine vurgu yapılan filmde cepheden kaçan askerleri kadın onbaşı geri döndürüyor.

Yapı Kredi'nin 30 Ağustos filmi tepki çekince yayından kaldırıldı: Türk askeri cepheden kaçıyordu
OYNAT 01:24
Yapı Kredi'nin 30 Ağustos filmi tepki çekince yayından kaldırıldı: Türk askeri cepheden kaçıyordu
Yapı Kredi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırladığı videoda Türk askerinin cepheden kaçtığını gören sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Tepkileri üzerine reklam filmi apar topar yayından kaldırıldı.


30 Ağustos reklam filminde skandal sahne

Çanakkale Cephesinin 70. Alay Komutanı Hafız Halid Bey'in kızı Nezahat Onbaşının görüntülerine yer verilen videoda cepheden kaçan askerlere Nezahat Onbaşı "Ben cepheye babamın yanında ölmeye gidiyorum" diyor. Bunun üzerine askerler de Nezahat Onbaşıyı takip ediyor. Bu anlarda videoda dış ses ile "Biz bu zaferi kadın erkek omuz omuza kazandık. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve eşitliğimizin önündeki sınırları beraber kaldırdık. Kazandıklarımızın değerini hiçbir zaman unutmayacağız" deniliyor.

Reklam filmi sosyal medyadan yükselen tepkiler üzerine Yapı Kredi Bankası tarafından apar topar yayından kaldırıldı. Koç Grubu ve Yapı Kredi herhangi bir açıklama yayınlamadı.

26 Ağustos akşamı 20.50'de Yapı Kredi Bankasının Twitter hesabından yayınlanan reklam filmi daha sonra silindi.
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