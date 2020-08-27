Yapı Kredi'nin 30 Ağustos filmi yayından kaldırıldı:Türk askerini cepheden kaçırdılar!

Koç Grubuna bağlı Yapı Kredi Bankasının yayınladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu reklam filmi tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. Yapı Kredinin sosyal medya hesabı ve You Tube kanalında yayınlanan filmde Türk askerleri cepheden kaçarken canlandırıldı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine vurgu yapılan filmde cepheden kaçan askerleri kadın onbaşı geri döndürüyor.

OYNAT 01:24 Yapı Kredi'nin 30 Ağustos filmi tepki çekince yayından kaldırıldı: Türk askeri cepheden kaçıyordu Yapı Kredi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırladığı videoda Türk askerinin cepheden kaçtığını gören sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Tepkileri üzerine reklam filmi apar topar yayından kaldırıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



30 Ağustos reklam filminde skandal sahne

Çanakkale Cephesinin 70. Alay Komutanı Hafız Halid Bey'in kızı Nezahat Onbaşının görüntülerine yer verilen videoda cepheden kaçan askerlere Nezahat Onbaşı "Ben cepheye babamın yanında ölmeye gidiyorum" diyor. Bunun üzerine askerler de Nezahat Onbaşıyı takip ediyor. Bu anlarda videoda dış ses ile "Biz bu zaferi kadın erkek omuz omuza kazandık. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve eşitliğimizin önündeki sınırları beraber kaldırdık. Kazandıklarımızın değerini hiçbir zaman unutmayacağız" deniliyor.

Reklam filmi sosyal medyadan yükselen tepkiler üzerine Yapı Kredi Bankası tarafından apar topar yayından kaldırıldı. Koç Grubu ve Yapı Kredi herhangi bir açıklama yayınlamadı.

