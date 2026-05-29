Çağ açan zaferin 573. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün İstanbul daha bir güzel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'nin tüm çocuklarının, dünyanın tüm çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Her günleri bayram havasında olsun.

Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel.

Bayramlar birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz günlerdir. Bayramın barışa ve huzura vesile olmasını diliyorum.

Bayramlar; insanımızın dostluk, kardeşlik, milli ve manevi değerlerini en canlı biçimde yaşadığı müstesna zamanlardır. Bayramlar; yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı yüceltmenin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel günlerdir. Milletçe bayram günlerinde bu hissiyatı, bu ruhu, bu inancı çok daha diri biçimde idrak ve ihya ediyoruz. Garip gurebanın kapısını çalıyor, öksüzün yetimin başını okşuyor, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerinin dertleriyle dertleniyoruz. Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar, tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor.

Geçenlerde Hakk'a uğurladığımız şair Murat Kapkıner bu bilinci şöyle ifade ediyordu: "Afrika’da öldürülse bir yerli / Canı benden çıkıyor seni bildim bileli." İşte bu hissiyatla dünyanın en ücra köşesine kadar milletimizin merhamet ve şefkat elini ulaştıran gönüllü kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerimize bugün hassaten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah onların eksikliğini bu millete ve ümmete göstermesin. Şu anda hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

"Fetih İstanbul'un hayat bulmasıdır"

Gönülden yapılan duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde Fatih Sultan Mehmet Han’ın şu duasına bizler de yürekten amin diyoruz: "Zülfünün zincirine bend eyledi şahım beni / Kulluğundan kalmasın azad Allahım beni." Evet, Rabbim bizleri kendi yolundan, Peygamberi'nin yolundan, Peygamberi'nin müjdesine nail olan Sultan Fatih’in yolundan ayırmasın.

Rabbim nusretini, hamiyetini, merhametini milletimizden eksik etmesin.

İstanbul'un fethi her kökene, her inanca, her görüşe o güne kadar verilmeyen değerin verilmesidir. Fetih İstanbul'un hayat bulmasıdır.

"İstanbul'un fethini hazmedemeyenler var"

Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindirmeyenlerdir. Her kim bu şehrin kurucu kimliği ile bir sorun yaşıyorsa arka planda fetihle hesaplaştığını görürsünüz. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içerde gerekse dışarda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz.

Ne diyor onlar? Her kim "Zulüm 1453'te başladı." diyorsa maskesini indirin altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır.

Her kim "İstanbul'un statüsü değişin." diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an-ı Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir.

"Rabbim daha nice fetihlere bizi eriştirsin"

Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek "Göçebe barbarlar Anadolu'da medeniyeti tahrip etti." diyorsa pelerinini kaldırın göğsüne kazınmış Bizans dövmesi ile karşılaşırsınız.

Değerli kardeşlerim Rabbim daha nice fetihlere bizi eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini dirliğini daim eylesin. Birliğimizi beraberliğimizi bozamayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz. Sağ olun var olun Rabbim yar yardımcınız olsun.




















