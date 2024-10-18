Çakma müsteşar dolandırıcı çıktı: 20 TL para cezası almış

"Faruk U. daha önce güvenlik kamera sistemleri işi yapıyordu, bu nedenle bir alışverişimiz oldu. 15 bin TL civarında bir borcum vardı. Bir dönem ben bir siyasi partinin İstanbul İl başkan yardımcılığını yaptım, Faruk bir ara bana gelip çevrem geniş olduğu için yeğeni olduğunu ona iş aradığını söyledi. ‘Bir işe yerleştir’ dedi. Ben de böyle bir yetkim olmadığını ancak çevrem olduğu için arkadaşlara söyleyebileceğimi söyledim yani kendine yetebilmesi için büfe gibi bir şey ayarlayabileceğimi söyledim. Suçlamayı kabul etmiyorum"