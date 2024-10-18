Çakma müsteşar dolandırıcı çıktı: 20 TL para cezası almış

Yenidoğan yoğun bakım çetesi soruşturmasını yürüten ve tutuklanan kişilerin serbest bırakılması için Cumhuriyet Savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in yıllar önce bir kişiyi belediyede “büfe sahibi yapmak” vaadiyle dolandırdığı ve bunun karşılığında da sadece 10 ay hapis ve 20 TL para cezası aldığı ortaya çıktı.
Yeni doğan bebek ünitesindeki ölümleri soruşturan savcı Y.E’i makam odasında tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa Kemal Zengin’in, bir kişiyi
diyerek dolandırdığı öğrenildi.
Mustafa Kemal Zengin’in 2008 yılında ceza aldığı dolandırıcılık dosyasına ulaşıldı. Dava dosyasına göre Zengin, 12 gün tutuklu kaldı ve dosyanın masrafından bile az ceza aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre: Mustafa Kemal Zengin, 2008 yılında dönemin Başakşehir Belediye Başkan’ını ve onun yardımcısını tanıdığını, kendisinin hatırı sayılır bir kişi olduğunu söyleyerek, Faruk U.’ya Başakşehir Belediyesi’nde bir büfe yeri ayarlanabileceğini söyledi. Söz konusu Belediye Başkanı’yla bir zamanlar aynı siyasi partide görev yaptıklarını söyleyen Zengin, belediye çalışanlarına dağıtma vaadiyle Faruk U.'dan parça parça yılında 17 bin lira aldı.
İddianameye göre Mustafa Kemal Zengin parayı aldıktan sonra Faruk U.’yı uzun süre oyaladı. Faruk U. ise geçen zaman karşısında belediyenin yolunu tutarak büfenin durumunu sordu. Belediyeden
"Böyle bir büfe yeri yok"
cevabını alan Faruk U. savcılığa giderek şikayetçi oldu.
Soruşturma sonunda Mustafa Kemal Zengin tutuklandı. Savcılık, Mustafa Kemal Zengin hakkında “kamu görevlileri nezdinde hatırı sayıldığından bahisle dolandırıcılık” suçundan dava açtı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Zengin, savunmasında:
"Faruk U. daha önce güvenlik kamera sistemleri işi yapıyordu, bu nedenle bir alışverişimiz oldu. 15 bin TL civarında bir borcum vardı. Bir dönem ben bir siyasi partinin İstanbul İl başkan yardımcılığını yaptım, Faruk bir ara bana gelip çevrem geniş olduğu için yeğeni olduğunu ona iş aradığını söyledi. ‘Bir işe yerleştir’ dedi. Ben de böyle bir yetkim olmadığını ancak çevrem olduğu için arkadaşlara söyleyebileceğimi söyledim yani kendine yetebilmesi için büfe gibi bir şey ayarlayabileceğimi söyledim. Suçlamayı kabul etmiyorum"
dedi.
Dosya masrafından az ceza aldı
Faruk U. ifadesinde dolandırıldığını vurgulayarak
"Mustafa Kemal Zengin’le iş yeri komşusuyduk. Bu nedenle tanırım, savunması doğru değildir. Güvenlik kamera sistemlerine ilişkin bir alışverişimiz olmamıştır. Benim yeğenim olan Barış Keskin askerden gelmişti. Büfe yeri arıyorduk Zengin, ‘Tanığım var yardımcı olabilirim’ dedi. Buna karşılık kendisine 17 bin TL ödedim. 13 bin TL’si harçmış, 4 bin TL’si de belediye görevlilerine verilecekmiş. Ancak ondan sonra bu iş olmadı, yeri ayarlayamadı. Aramızda anlaştık, alacağım kalmadı, zararım giderildi"
şeklinde beyanda bulundu. Zararının giderildiğini vurgulayan Faruk U, şikayetini geri çekti.
Savcı Zengin’in dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını istedi. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi ise Zengin’i önce 2 yıl hapis cezasıyla 120 gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme zararın giderildiğini dikkate alarak iyi hal indirimi uyguladı ve Zengin 10 ay hapis ve bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
#yeni doğan çetesi
#Mustafa Kemal Zengin
#dolandırıcılık