Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya
Cami kubbesinden düşen şahıs hayatını kaybetti

Cami kubbesinden düşen şahıs hayatını kaybetti

22:5727/08/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kaleköy’de caminin tadilatı için kubbeye çıkan Ahmet Afan hayatını kaybetti.
Kaleköy’de caminin tadilatı için kubbeye çıkan Ahmet Afan hayatını kaybetti.

Amasya’da cami kubbesinde tadilat yapan şahıs, dengesini kaybedip 20 metre yükseklikten düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy’de caminin tadilatı için kubbeye çıkan Ahmet Afan (57), dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten yere düştü.
Kayseri’den geldiği öğrenilen Afan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Amasya
#Cami
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
30 Ağustos Zafer Bayramı 2025 resmî tatil mi, hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü?