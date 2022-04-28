Cami ve çocuk buluşması minikleri mutlu etti



Bilecik Müftülüğü tarafından ‘Ramazanda Cami ve Çocuk’ temalı buluşma düzenlendi. Kayıboyu Cami’ninde düzenlenen buluşmaya İl Müftüsü Ali Erhun’un yanı sıra Müftü Yardımcıları, Kadın ve Gençlik Kolları gönüllüleri ve Kur’an Kursu öğrencileri katıldı.

''Bugün camimizde çiçekler açtı''

Programda çocuklarla bir araya gelen İl Müftüsü Ali Erhun, çocukların cami ile buluşmasının önemine değinerek “Bu yaşlarda alınan din eğitimi kişiyi ömür boyu her türlü yanlış ve kötülüklere karşı koruyacaktır. Elhamdülillah bugün camimizde çiçekler açtı. 4-6 yaş miniklerimizin bu gün burada buluşması ve camimizi şenlendirmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Cami havasını teneffüs etmeleri, camide okunan Kur’an-ı Kerim dinlemeleri ve kılınan namazlara şahit olmaları onların dünyevi ve uhrevi hayatını şekillendirir. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve istikbalimizdir. Onları Peygamber Peygamber Efendimiz’in bizlere öğrettiği istikamette eğitmemiz bizim asli görevimizdir" dedi.

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Program sonrası çocuklara çeşitli hediyelerle berber, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca basımı gerçekleştirilen ‘Manilerle Ramazan ve İyilik’ boyama kitapları verildi.

Çeşitli oyunların ve yarışmaların yapıldığı program çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

HAYAT Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem: 'Kutu kutu pense'

OYNAT 00:49 İmamın kurduğu 'Çocuk Market' çocuklara camiyi sevdiriyor Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi İmamı Mahmut Eroğlu, çocukların camiye ilgisini artırıp sevdirmek için caminin bir köşesine 'Çocuk Market' kurdu. İki yıldır Hacı Osman Torun Camisinde görev yapan Eroğlu, 1,5 metre boyunda 5 raf olarak hazırladığı dolabı caminin bir köşesine yerleştirdi. Hayırseverlerin getirdiği süt, meyve suyu ve bisküvileri raflara dizen Eroğlu, çocuklara camiye sevdirmek için ikramda bulunuyor.



Eroğlu, bu şekilde çocukların camiye ilgisinin arttığını ifade ederek, ''Çocuklar, 'camiye gidelim, çikolatacı hocayı bulalım' diye camiye gelir oldular. Çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlıyoruz, çocukların camiye gelmesini teşvik ediyoruz. Süt ve sağlıklı ürünler veriyoruz. Cemaat desteğini sunuyor. Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine ve çocuklarımıza ücretsiz, sınırsız ikramda bulunuyoruz. Camilerden çocuk seslerinin eksilmemesi lazım. Eğer camilerde çocuk sesleri kesilirse gelecek nesiller olarak bundan kaygı duymamız lazım. Biz de çocuklarımızı camiyle buluşturmak istedik.' ifadelerini kullandı.





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