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Gündem Cami ve çocuk buluşması minikleri mutlu etti
BİLECİK

Cami ve çocuk buluşması minikleri mutlu etti

Çocuklara cami alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan ‘Ramazanda Cami ve Çocuk’ teması çerçevesinde çocuklar camide Kur’an okuyarak, çeşitli etkinliklere eğlendiler.

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Haber Merkezi İHA
Cami ve çocuk buluşması
Cami ve çocuk buluşmasıyla çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlendi.
Cami ve çocuk buluşması
Cami ve çocuk buluşmasıyla çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlendi.
Cami ve çocuk buluşması
Cami ve çocuk buluşmasıyla çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlendi.


Bilecik Müftülüğü tarafından ‘Ramazanda Cami ve Çocuk’ temalı buluşma düzenlendi. Kayıboyu Cami’ninde düzenlenen buluşmaya İl Müftüsü Ali Erhun’un yanı sıra Müftü Yardımcıları, Kadın ve Gençlik Kolları gönüllüleri ve Kur’an Kursu öğrencileri katıldı.

''Bugün camimizde çiçekler açtı''

Programda çocuklarla bir araya gelen İl Müftüsü Ali Erhun, çocukların cami ile buluşmasının önemine değinerek “Bu yaşlarda alınan din eğitimi kişiyi ömür boyu her türlü yanlış ve kötülüklere karşı koruyacaktır. Elhamdülillah bugün camimizde çiçekler açtı. 4-6 yaş miniklerimizin bu gün burada buluşması ve camimizi şenlendirmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Cami havasını teneffüs etmeleri, camide okunan Kur’an-ı Kerim dinlemeleri ve kılınan namazlara şahit olmaları onların dünyevi ve uhrevi hayatını şekillendirir. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve istikbalimizdir. Onları Peygamber Peygamber Efendimiz’in bizlere öğrettiği istikamette eğitmemiz bizim asli görevimizdir" dedi.


Program sonrası çocuklara çeşitli hediyelerle berber, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca basımı gerçekleştirilen ‘Manilerle Ramazan ve İyilik’ boyama kitapları verildi.
Çeşitli oyunların ve yarışmaların yapıldığı program çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem: 'Kutu kutu pense'
HAYAT
Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem: 'Kutu kutu pense'

İmamın kurduğu 'Çocuk Market' çocuklara camiyi sevdiriyor
OYNAT 00:49
İmamın kurduğu 'Çocuk Market' çocuklara camiyi sevdiriyor
Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi İmamı Mahmut Eroğlu, çocukların camiye ilgisini artırıp sevdirmek için caminin bir köşesine 'Çocuk Market' kurdu. İki yıldır Hacı Osman Torun Camisinde görev yapan Eroğlu, 1,5 metre boyunda 5 raf olarak hazırladığı dolabı caminin bir köşesine yerleştirdi. Hayırseverlerin getirdiği süt, meyve suyu ve bisküvileri raflara dizen Eroğlu, çocuklara camiye sevdirmek için ikramda bulunuyor.

Eroğlu, bu şekilde çocukların camiye ilgisinin arttığını ifade ederek, ''Çocuklar, 'camiye gidelim, çikolatacı hocayı bulalım' diye camiye gelir oldular. Çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlıyoruz, çocukların camiye gelmesini teşvik ediyoruz. Süt ve sağlıklı ürünler veriyoruz. Cemaat desteğini sunuyor. Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine ve çocuklarımıza ücretsiz, sınırsız ikramda bulunuyoruz. Camilerden çocuk seslerinin eksilmemesi lazım. Eğer camilerde çocuk sesleri kesilirse gelecek nesiller olarak bundan kaygı duymamız lazım. Biz de çocuklarımızı camiyle buluşturmak istedik.' ifadelerini kullandı.

Secdedeki imamın sırtına çıkan çocuklar namazdan sonra beraber dua etti: O iç ısıtan görüntüler böyle kaydedildi
OYNAT 00:59
Secdedeki imamın sırtına çıkan çocuklar namazdan sonra beraber dua etti: O iç ısıtan görüntüler böyle kaydedildi
Sultanbeyli'de bir camide küçük çocukların, imam namaz kıldığı sırada secdedeyken sırtına çıkıp oyun oynamaları renkli görüntüler oluşturdu. İmam, oyun oynamak için sırtına çıkan çocuğa rağmen namazını bozmazken, namazın ardından imam, çocuklar ile birlikte dua etti. O iç ısıtan görüntüler caminin güvenlik kamerasına yansıdı.


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