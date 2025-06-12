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Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama: Can kaybı var

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama: Can kaybı var

20:1612/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Çanakkale'de Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir vatandaş yaralanırken bir sağlık personeli de hayatını kaybetti.

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlama sonucu bir vatandaşın yaralandığı, bir sağlık personelinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, Merkez Kumkale mevkiinde meydana geldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşın tedavisinin sürdüğü belirtilerek hayatını kaybeden personel için Allah'tan rahmet niyaz edildi.

Öte yandan Bakanlık, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını da kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir.

Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir.

Sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."


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#Sağlık Bakanlığı
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