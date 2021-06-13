Çankırı Valiliği'nden 'Recep Tayyip ismi sürülürüz' diye değiştirilmedi iddiasına yalanlama: Böyle bir randevu ya da başvuru yok

CHP heyetinin haziran ayının başında gerçekleştirdiği Çankırı ziyareti sonrası vatandaşların görüşleri rapor haline getirilmişti.

Heyetin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğu raporda; oğluna 'Recep Tayyip' adını koyan bir vatandaşın, ''O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, 'Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz' diyorlar. Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum'' dediği iddia edilmişti.

İddiaya ilişkin randevu veya başvuru yok

Bu iddia bazı yayın organlarında da kendine yer bulmuştu. Çankırı Valiliği, bu iddiayı yayımladığı yazılı açıklamayla yalanladı.

Sözcü gazetesinin haberi.

"Nüfus müdürlüklerimize söz konusu talebe ilişkin randevu ya da herhangi bir resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kesinleşmiş mahkeme kararı olmadıkça nüfus kütüklerindeki hiçbir kayıt düzeltilememekte ve kayıtların anlamını veya taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamamaktadır.

"Mahkeme kararı olmaksızın düzeltilmesi olanaksız"

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun geçici 11. maddesi uyarınca yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilmekte, nüfus personelinin resen kişinin nüfus kayıtlarında yer alan ismini değiştirme veya düzeltme yetkisi de bulunmamaktadır.

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Bu itibarla, basın haberinde bahsi geçen ismin 5490 sayılı kanunun geçici 11. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve il/ilçe kurulu kararıyla düzeltilmesi mümkün olmadığından, mahkeme kararı olmaksızın düzeltilmesi olanaksızdır.

Öte yandan nüfus müdürlüklerimize söz konusu talebe ilişkin randevu ya da herhangi bir resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

Cumhuriyet gazetesinin haberi

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