Son dakika... Çankırı'da 4,7 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Çankırı'nın Orta ilçesinden deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçülürken, saat 20.14'te meydana gelen yer sarsıntısının derinliği 6.99 kilometre olarak açıklandı.

AFAD, deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını açıklarken deprem, Ankara, Karabük, Zonguldak ve Kastamonu'da da hissedildi.

Kızılay'dan açıklama

Türk Kızılayı, depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Çankırı'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

Çankırı'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. #Deprem #Çankırı pic.twitter.com/2ci3WH7aZ7 — Türk Kızılay (@Kizilay) 12 Şubat 2019

"Yüksek binalarda ufak çatlaklıklar var"

Yaşanan depremin ardından ilçede herhangi bir sorunun bulunmadığını anlatan Çankırı'nın Orta İlçesi Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, "Yüksek binalarımızda ufak duvar çatlakları var, onun haricinde bir sorunumuz bulunmuyor. İlçe merkezimizde can ve mal kaybı yok. Allah beterinden korusun." dedi.

Vatandaşlardan Murat Keşkekçi, büyük bir korkuyla depremi hissettiklerini vurgulayarak, "Altımızdan sanki kayalar yuvarlanıyor sandık. Çocuklarımı alıp dışarı çıktım. Herkes panik halinde." ifadesini kullandı.