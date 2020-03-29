Gündem Çankırıda bir köye tedbir amaçlı giriş ve çıkışlar durduruldu
ÇANKIRI

Çankırı’da bir köye tedbir amaçlı giriş ve çıkışlar durduruldu

Çankırı’da bir köy, koronavirüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantina altına alındı. Şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu.

Haber Merkezi İHA
Aliözü köyüne giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Aliözü köyüne giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu.

Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken, sağlık ekipleri de köye giderek vatandaşlara gerekli testleri yaptı.

Ekipler, köyde olumsuzluk olup olmadığı noktasında teşhislerde bulunmayı sürdürürken, kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

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