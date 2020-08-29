Çankırı'daki kına gecesinde damat maganda kurşunu ile vuruldu Maganda kurşunu damada isabet etti Yapılan onca uyarıya rağmen düğün kına ve nişanlarda havaya ateş edilmesi geleneğinden bir türlü vazgeçilmiyor. Çankırı'da, açık alanda yapılan bir kına gecesinde havaya açılan ateş sonrası damat göğsünden vurularak yaralandı. Maganda kurşunuyla yaralanan damadın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 29 Ağustos 2020, 08:22 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2020, 08:25 DHA