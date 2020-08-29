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Gündem Maganda kurşunu damada isabet etti
ÇANKIRI

Çankırı'daki kına gecesinde damat maganda kurşunu ile vuruldu

Maganda kurşunu damada isabet etti

Yapılan onca uyarıya rağmen düğün kına ve nişanlarda havaya ateş edilmesi geleneğinden bir türlü vazgeçilmiyor. Çankırı'da, açık alanda yapılan bir kına gecesinde havaya açılan ateş sonrası damat göğsünden vurularak yaralandı. Maganda kurşunuyla yaralanan damadın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Olay sonrası davetliler hastane önüne koştu.
Olay sonrası davetliler hastane önüne koştu.

Olay, akşam saatlerinde Alacat köyünde meydana geldi. M.K. ile B.H. çiftinin düğünü öncesi erkek kınası düzenlendi.

Davetlilerden bazıları, eğlence sırasında tabanca ile havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada göğsüne kurşun isabet eden damat M.K., bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, M.K.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Göğsünden yaralanan damat hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri de havaya ateş açan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Damadın yakınları hastane önünde endişe içerisinde saatlerce bekledi. Tedaviye alınan M.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirlenirken, olay hakkında soruşturma sürüyor.

Olay sonrası davetliler hastaneye koştu.

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