Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Çarpışan araçlar karşı şeride uçtu
ERZURUM

Çarpışan araçlar karşı şeride uçtu

Erzurum’da bir kargo şirketine ait kamyon hafif ticari araca arkadan çarpması üzerine iki araçta karşı şeride geçerek ormanlık alana savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Çapmanın etkisiyle iki araç birlikte karşı şeride geçerek ormanlık alana uçtu.
Çapmanın etkisiyle iki araç birlikte karşı şeride geçerek ormanlık alana uçtu.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.30 sıralarında Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Bir kargo şirketine ait 25 FS 658 plakalı kamyonun sürücüsü A.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan 25 FF 313 plakalı araca arkadan çarptı.

  • Çapmanın etkisiyle iki araç birlikte karşı şeride geçerek Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan ormana uçtu.

ARAÇTAKİLER ÇIKARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi ve kamyondaki sürücü A.A.’yı araçtan çıkarttı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Üniversite Araştırma Hastanesi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çapmanın etkisiyle iki araç birlikte karşı şeride geçerek Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan ormana uçtu.

Sokağa çıkma yasağına dakikalar kaldı
KORONAVİRÜS
Sokağa çıkma yasağına dakikalar kaldı
Abone Ol Google News
Yetmiş iki saat başladı

Yetmiş iki saat başladı

Caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.
Haddini bil

Haddini bil

Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne tepki.
Bilim insanlarından korkutan uyarı

Bilim insanlarından korkutan uyarı

"Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir."
Kokudan anlaşıldı

Kokudan anlaşıldı

Kamyonlarda onlarca ceset bulundu.
Gerekirse<br>devlet alacak

Gerekirse
devlet alacak

Kimsenin ürünü ve hayvanı elinde kalmayacak.
Haziran'da hazır

Haziran'da hazır

​Koronavirüsle mücadelede umutlandıran gelişme.

Yasak öncesi<br>son durum!

Yasak öncesi
son durum!

İşte sokak sokak koronavirüs yoğunluğu.
Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

​Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi negatif çıktı.
4 ile canlı bağlantı

4 ile canlı bağlantı

Erdoğan, yardım alan ailelerle görüştü.
İkinci isim <br>virüs kaptı!

İkinci isim
virüs kaptı!

Putin'e video konferanas yoluyla bilgi verdi.
Emek konusunda mücadele ettik

Emek konusunda mücadele ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​1 Mayıs dolayısıyla mesaj yayımladı.
Test sayısı <br>1 milyonu geçti

Test sayısı
1 milyonu geçti

Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.
Koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

​“İnsan yapımı olamaz ama diğer 2 seçeneği araştırıyoruz.”
Oğlu da PKK'lı çıktı

Oğlu da PKK'lı çıktı

​Afrin'i kana bulayan saldırıyı gerçekleştirmişti.
Toplam 27 milyar<br>lira ödendi

Toplam 27 milyar
lira ödendi

Her 100 başvurunun 86'sı karşılandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.