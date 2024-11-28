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Casusluk için ortak akıl

Casusluk için ortak akıl

Uğur Duyan
04:0028/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen 'yeni tip casusluk' düzenlemesine ilişkin TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi parti arasında yapılan görüşmeler sürecek.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik bürokrasinin muhalefete yaptığı bilgilendirmeden sonra 'yeni tip casusluk' düzenlemesinde ortaklaşa hareket edilmesi yönündeki görüş ağırlık kazandı. CHP'nin bir öneri getirmektense 'yeni tip casusluk' düzenlemesi için ortaklaşa hareket etme fikrine sıcak baktığı bildirildi.


MUTABAKAT SAĞLANACAK

Düzenleme tüm kesimlerin mutabakata varacağı bir metin haline getirildikten sonra TBMM gündemine alınacak. Güvenlik bürokrasisi, CHP'nin 'casusluk' düzenlemesini 'etki ajanlığı' olarak nitelendirmesinin doğru olmadığını muhalefete iletti. Kaynaklar, etki ajanlığı tanımına Gürcistan ve Almanya'daki mevzuatlarda yer alan yasaların girdiğini ifade ederek, Türkiye'de doğrudan gazetecileri içeren bir düzenlemenin hazırlanmadığını kaydetti.




#tbmm
#meclis
#etki ajanlığı
#siyaset

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