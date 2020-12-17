​Casusluktan cezalandırın ​

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a “suikast” iddiasıyla başlatılan ve devletin en mahrem sırlarının tutulduğu Kozmik Oda’da günlerce arama yapılmasına neden olan FETÖ kumpasına ilişkin 82 sanığın yargılandığı davada savcılık, 28 kişi hakkında verilen hükme istinaf mahkemesi nezdinde itirazda bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Cihat İpekçi, 23 sanığın “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan cezalandırılmalarını istedi.

İpekçi, 5 sanık hakkında ise “kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek”, “haberleşmenin gizliliğini ihlal” veya “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından mahkumiyet hükmü kurulmasını gerektiğini savundu.