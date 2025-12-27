Çekmeköy’de mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu: 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi

Çekmeköy'de mobilya deposu ve atölyesinin bulunduğu 3 katlı binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yoğun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.