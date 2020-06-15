Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CEKUT hayat kurtarıyor Cezaevindeki gönüllü personeller doğal afetlerde görev alıyor
POLİTİKA

‘CEKUT’ hayat kurtarıyor: Cezaevindeki gönüllü personeller doğal afetlerde görev alıyor

Adalet Bakanlığı’nca cezaevlerinde hayata geçirilen arama kurtarma ekibi CEKUT, cezaevlerinin yanı sıra ülke deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde de önemli görevler alarak hayat kurtarıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
CEKUT ekipleri
CEKUT ekipleri

Cezaevi personelinden oluşan 64 kişilik gönüllü kurtarma timi, Elazığ depreminde de görev aldı. CEKUT, Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen doğal afetlerin yanı sıra ceza infaz kurumlarında sel, yangın ve deprem gibi olaylara anında müdahale ederek hayat kurtarıyor.

64 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA TİMİ

CEKUT ekipleri

Adana, Afyonkarahisar ve Erzurum açık ceza infaz kurumlarında görev yapan 64 kişilik arama kurtarma timi, doğal afet anında AFAD koordinasyonunda hareket ediyor. CEKUT, yakın zamanda meydana gelen birçok doğal afette görev aldı. CEKUT ekiplerinin bu kapsamda, 41 vatandaşın yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde de görev aldığı belirtildi.

  • Adalet Bakanlığı CEKUT’u Türkiye’deki tüm ceza infaz kurumlarına yaygınlaştırmayı planlıyor. Arama kurtarma timinin eğitimleri tamamen AFAD tarafından verildi. Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz koruma memuru, aşçı ve teknisyenlerden oluşan gönüllü kurtarma ekibi, yüksekten inme, kuyudan-çukurdan kazazede çıkarma, enkazdan canlı kurtarma gibi eğitimler aldı. Ayrıca müdahale sırasında kullanacakları kesici ve delici aletler, kesme cihazları gibi kurtarma ekipmanlarının tanımı ve kullanım yöntemleri de öğrenen CEKUT ekibi, verilen tüm eğitimi başarıyla tamamladı.

Adalet Bakanlığı'ndan önemli açıklama: 15 Mayıs'a kadar ertelendi
KORONAVİRÜS
Adalet Bakanlığı'ndan önemli açıklama: 15 Mayıs'a kadar ertelendi
Abone Ol Google News
O an!

O an!

​PKK'nın kabus gecesinin yönetildiği karargahtan sıcak kareler!
Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Pençe-Kartal Operasyonu başladı

​MSB: Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor.
Bingöl Valiliği açıkladı

Bingöl Valiliği açıkladı

​"Depremde göçük altında kalan bir güvenlik korucusu kurtarılamadı."
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Hayatını kaybeden kişi sayısı 15, yeni vaka sayısı 1562.
Ağır yaralı

Ağır yaralı

Galatasaray, iki ağır sakatlık yaşadığı maçta Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.
Futbolcular yıkıldı

Futbolcular yıkıldı

​Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de deprem

Bingöl'de deprem

Biri güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı.
Yıkılan heykeller<br>sadece bir başlangıç

Yıkılan heykeller
sadece bir başlangıç

Sömürge tarihi ve kölelik İngiltere'yi sarsacak.

​"Ayasofya Camisi'nin tasarruf hakkı sadece Türkiye'ye aittir."

Terör örgütü PKK/KCK'ya ait 10 kilo el yapımı patlayıcı bulundu.

Virüs tespit edildi, mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.
Harekâta hazırlık <br>eğitimleri tamam

Harekâta hazırlık
eğitimleri tamam

Verilecek her türlü göreve hazırız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​Bakan Albayrak, Katılım Fonu kurma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

​Kokunun yayıldığı semtlerde vatandaşlardan tepki.

​Lancet tıp dergisi: İngiltere halkını yüzüstü bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.