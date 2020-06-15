‘CEKUT’ hayat kurtarıyor: Cezaevindeki gönüllü personeller doğal afetlerde görev alıyor

Cezaevi personelinden oluşan 64 kişilik gönüllü kurtarma timi, Elazığ depreminde de görev aldı. CEKUT, Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen doğal afetlerin yanı sıra ceza infaz kurumlarında sel, yangın ve deprem gibi olaylara anında müdahale ederek hayat kurtarıyor.

64 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA TİMİ

CEKUT ekipleri

Adana, Afyonkarahisar ve Erzurum açık ceza infaz kurumlarında görev yapan 64 kişilik arama kurtarma timi, doğal afet anında AFAD koordinasyonunda hareket ediyor. CEKUT, yakın zamanda meydana gelen birçok doğal afette görev aldı. CEKUT ekiplerinin bu kapsamda, 41 vatandaşın yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde de görev aldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı CEKUT’u Türkiye’deki tüm ceza infaz kurumlarına yaygınlaştırmayı planlıyor. Arama kurtarma timinin eğitimleri tamamen AFAD tarafından verildi. Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz koruma memuru, aşçı ve teknisyenlerden oluşan gönüllü kurtarma ekibi, yüksekten inme, kuyudan-çukurdan kazazede çıkarma, enkazdan canlı kurtarma gibi eğitimler aldı. Ayrıca müdahale sırasında kullanacakları kesici ve delici aletler, kesme cihazları gibi kurtarma ekipmanlarının tanımı ve kullanım yöntemleri de öğrenen CEKUT ekibi, verilen tüm eğitimi başarıyla tamamladı.