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İSTANBUL

Önce İmamoğlu ‘ukala’ dedi, ardından tehditler başladı

Cenazenizi göndeririz

CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu ile tartışan herkesin hayatı kararıyor. Soru soranlar bile ya asılsız iddialarla linç ediliyor ya da tehditlere maruz kalıyor. Son örnek, İmamoğlu’nun “Ukala, beyni uyuşmuş” şeklinde hakaret ettiği Eyüp Keskin oldu… Eşi ve iki çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini anlatan Keskin, “Sizin cenazenizi göndereceğiz. Burayı terk edin” tehditleri aldıklarını söyledi.

Fatih Özer Şahin Şen Yeni Şafak
CHP adayı İmamoğlu, kendisine soru soran esnaf Eyüp Keskin’e tokat atmıştı.
CHP adayı İmamoğlu, kendisine soru soran esnaf Eyüp Keskin’e tokat atmıştı.

Soru sorduğu CHP adayı Ekrem İmamoğlu tarafından hakaretlere maruz kalan esnaf Eyüp Keskin ve ailesi ölümle tehdit ediliyor. Yeni Şafak’a konuşan eşi ve 2 çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini ifade eden Keskin “Sizin cenazenizi göndereceğiz. Burayı terk edin” denildiğini söyledi.

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile tartışan ya asılsız iddialarla linç kampanyasına ya da tehditlere maruz kalıyor. Bunun son örneği İstanbul Arnavutköy’de İmamoğlu’nun “ukala”, “senin beynin uyuşmuş” gibi hakaretlerine maruz kalan 30 yaşındaki esnaf Eyüp Keskin… İmamoğlu ile tartıştıktan sonra eşi ve 2 çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini ifade eden Keskin “Sizin cenazenizi göndereceğiz. Burayı terk edin” denildiğini söyledi.

UKALA DİYE AZARLAMIŞTI

CHP’nin adayı İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Arnavutköy’de Eyüp Keskin isimli bir esnafla tartışmıştı. Kendisine bir soru soran bir esnafı ikna etmeye çalışan İmamoğlu, başaramayınca öfke saçmıştı. “Bana ukalalık yapma” diyerek vatandaşa çıkışan İmamoğlu, “Yazık sana yazık. Beynin uyuşmuş” İfadelerini kullandı. İmamoğlu daha sonra da “Ne okudun sen?” diyerek aşağılamaya çalışmıştı.

Eyüp Keskin, arkadaşımız Şahin Şen’e konuştu.

EŞİ BIÇAKLA TEHDİT EDİLDİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrasında Keskin ve ailesinin saldırılara maruz kaldığı, işin ‘bıçaklı tehdide’ kadar vardığı ortaya çıktı. Eyüp Keskin olaydan sonra yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Olayın hemen ardından Türkiye’nin birçok yerinden ve özellikle Almanya ve Hollanda’dan tehdit dolu telefonlar alan Keskin’in eşi 3 defa yolu kesilerek bıçakla tehdit edildi.

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HDP’LİLER DE DESTEK OLDU

HDP ve CHP’lilerin hedefine koyduğu Keskin’e son günlerde ise, bulunduğu mahalleyi terk etmesi için HDP’liler tarafından baskı yapılıyor. Yurt içi ve yurtdışından aldığı tehdit ve hakaret telefonları sonrası iş yerini 3 günü bayramda olmak üzere 5 gün kapatmak zorunda kalan Eyüp Keskin, 10 bin liraya yakın zarar etti.

MÜŞTERİLER DE KORKTU

Eyüp Keskin, “İnsanlar, benim iş yerime gelip yemek yemeye korkuyorlar. Çünkü beni tehdit edenlerin onları da hedef alacağını düşünüyorlar. Tehdit telefonlarının kesilmesinden sonra, arkadaşlarıma ulaşan tanımadığı kişiler, bana ölüm tehdidinde bulunuyor. Tehditlere asla boyun eğmeyeceğim. Kim ne derse desin umurumda değil. Sözlerimin arkasındayım” dedi.

HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

En büyük destekçisinin eşi ve ailesi olduğunu söyleyen Keskin, “Bu konuda geri adım atarsan sana hakkımızı helal etmeyiz” dediler. Bu bana güç veriyor. Bana destek olan vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.

3 gün tehdit edildim

28 Mayıs’ta gerçekleşen ve İmamoğlu tarafından tokat atılan Keskin, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bana destek açıklaması yapana kadar 3 gün boyunca çok ciddi tehditler aldım. Açıklamadan sonra tehdit telefonları kesildi. Olaydan 4 gün sonra 2’şer gün arayla eşim bıçak gösterilmek suretiyle 3 defa tehdit edildi. 2 yaşındaki kız çocuğumla markete giden eşimi bir kadın bir erkek güvenlik kameralarının olmadığı bir yerde bıçak gösterip durdurdu. Eşime, “Buradan cenazesini göndereceğiz, eşinle birlikte burayı terk edin, sizi burada istemiyoruz” diyerek tehdit ettiler” dedi.

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  • Beylikdüzü’ndeki skandal Makarios heykelini facebook hesabından eleştiren gazeteci Kadir Usta İmamoğlu taraftarları tarafından önce tehdit sonra da dövüldü.
  • Eleştiren dayağı yedi
  • CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği için hedef olan sadece Eyüp Keskin değil. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde daha pek çok gazeteci ve siyasetçi İmamoğlu’nu eleştirdiği için darp edildi. Beylikdüzü’ndeki skandal Makarios heykelini facebook hesabından eleştiren gazeteci Kadir Usta Beylikdüzü Belediye Başkanı taraftarları tarafından önce tehdit sonra da dövüldü. Burnu kırılan Usta, zorbalardan şikayetçi oldu. CHP Beylikdüzü parti toplantısında Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren CHP üyesi Necati Çankaya’yı da darp edildi. Çetinkaya da örtülü olarak İmamoğlu’nu işaret etti. Başkanlığı döneminde İmamoğlu’nun karakol baskını ve basın toplantısında bir gazetecinin dövülmesine ilişkin görüntüler basına yansımıştı.

Bu ilk vukuatı değil
OYNAT 01:59
Bu ilk vukuatı değil
Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşananlar, CHP İstanbul adayının ilk vukuatı değil. CHP'nin adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de mafyavari hareketleriyle biliniyor. CHP'nin adayı daha önce de karakol basmış, adam dövdürmüştü.
Cenazenizi göndeririz

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Önce İmamoğlu 'ukala' dedi, ardından tehditler başladı.
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