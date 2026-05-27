Cepte ‘Hayat’a rekor ilgi

Oğuzhan Ürüşan
G: 27/05/2026, Çarşamba
Hayat 112 Acil

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen “Hayat 112 Acil” uygulaması, kullanıma açıldığı ilk haftada 420 bin kez indirildi. Fotoğraf, video ve konum destekli dijital ihbar sistemiyle çalışan uygulamada en fazla ihbar emniyet birimlerine yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen “Hayat 112 Acil” uygulaması, kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 21 Mayıs’ta kullanıma sunulan uygulama, ilk haftasında 420 bin indirmeyi geçti. Klasik 112 çağrı sistemini dijital ortama taşıyan uygulama sayesinde vatandaşlar, e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak fotoğraf, video ve konum destekli ihbar oluşturabiliyor. Sisteme yüklenen görüntüler sayesinde ekipler olay yerine ulaşmadan önce hazırlık yapabiliyor. İlk hafta verilerine göre uygulama üzerinden en fazla ihbar emniyet birimlerine yapıldı. Emniyeti AFAD, jandarma, itfaiye, orman yangını ve sahil güvenlik ihbarları takip etti.

DEPREMDE YAKINLARA OTOMATİK MESAJ

Uygulama, deprem anlarında da otomatik bildirim sistemiyle çalışıyor. 5 ve üzeri büyüklükte deprem meydana geldiğinde, bölgedeki kullanıcılara “İyi misin?” mesajı gönderiliyor. Kullanıcının vereceği yanıt, sistemde kayıtlı 5 yakınına “Merak etmeyin, güvende” mesajı olarak iletiliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan KADES ile uyuşturucu ihbar sistemi UYUMA da “Hayat 112” çatısı altında birleştirildi.



