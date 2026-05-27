Cepte ‘Hayat’a rekor ilgi

İçişleri Bakanlığı tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen “Hayat 112 Acil” uygulaması, kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 21 Mayıs’ta kullanıma sunulan uygulama, ilk haftasında 420 bin indirmeyi geçti. Klasik 112 çağrı sistemini dijital ortama taşıyan uygulama sayesinde vatandaşlar, e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak fotoğraf, video ve konum destekli ihbar oluşturabiliyor. Sisteme yüklenen görüntüler sayesinde ekipler olay yerine ulaşmadan önce hazırlık yapabiliyor. İlk hafta verilerine göre uygulama üzerinden en fazla ihbar emniyet birimlerine yapıldı. Emniyeti AFAD, jandarma, itfaiye, orman yangını ve sahil güvenlik ihbarları takip etti.