Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem

07:4326/05/2026, Salı
AA
Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ülkenin kuzeyindeki Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını aktardı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şili kıyılarında tsunami tehdidinin bulunmadığını belirterek, ilk belirlemelere herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydetti.



